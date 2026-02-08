Engelsen blijven verzot op deze onbekende Chinese auto

Nieuws

Het had weinig gescheeld of de Jaecoo 7 was in januari 2026 de bestverkochte auto geweest in het Verenigd Koninkrijk. De Britten zijn al maanden in de ban van deze stekker-Chinees.

Volgens cijfers van de Britse BOVAG werden van de Jaecoo 7 maar 616 exemplaren minder op kenteken gezet dan van de Kia Sportage. Dat was in januari de nummer 1. Achter de Jaecoo 7 maakt de Ford Puma de top 3 compleet. De Puma eindigde in 2025 op de eerste plaats.

Champagne nog niet open

Januari is nog geen goede afspiegeling van het jaar, dus het is wel erg vroeg om de kurken te laten knallen bij Jaecoo. Maar ook in 2025 was de Jaecoo 7 al populair in het Verenigd Koninkrijk. De luxe plug-in hybride wist in november 2025 al de Nissan Qashqai voor te blijven en eindigde toen op de zesde plaats. Dat is opmerkelijk, want de Qashqai wordt in het Engelse Sunderland gemaakt.

In totaal werden er vorige maand 144.127 nieuwe auto’s geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk, tegenover 139.345 in januari 2025. De Britse BOVAG constateert dat de verkopen aantrekken na een aantal lastige jaren. Het aantal registraties van elektrische auto’s steeg op jaarbasis slechts licht, en het aandeel daalde zelfs licht van 21,3 procent in januari 2025 naar 20,6 procent vorige maand.

Jaecoo 7 prijs

Jaecoo is een merk van de Chinese fabrikant Chery Automobile. Het is pas een jaar in het Verenigd Koninkrijk actief. Daar kost de Jaecoo 7 omgerekend 34.000 euro. Ook in Nederland is de Chinese SUV (relatief) een koopje, met zijn prijs van 37.900 euro.

Maar hoewel Nederlanders bekendstaan als krenten, heeft de Jaecoo 7 bij ons niets in de melk te brokkelen. Vorig jaar kozen nog geen 500 mensen voor de luxe stekker-Chinees. Britten, die toch bekendstaan om hun chauvinisme, omarmen de Chinese merken veel meer dan wij. In de top 10 (zie lijst hieronder) staan liefst drie Chinese modellen. In Nederland niet één ...

Top 10 autoverkopen VK januari 2026