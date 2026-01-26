Waarom autofabrikanten in 2025 massaal overstapten op een andere batterij

Nieuws

Tot voor kozen autofabrikanten bijna vanzelf voor één type batterij in hun elektrische auto's. In 2025 kwam daar plotseling verandering in: sindsdien verovert de LFP-batterij de elektrische automarkt. Wat zit achter die omslag?



Jarenlang gold de zogeheten NMC-batterij – met nikkel, mangaan en kobalt – als de standaard. Deze heeft een hoge energiedichtheid en biedt dus een groter rijbereik. Dat was een doorslaggevend voordeel bij de doorbraak van de elektrische auto. Toch kleven er nadelen aan de NMC-batterij: de materialen zijn duur en milieubelastend en worden vaak gewonnen onder twijfelachtige omstandigheden, onder andere in Congo. Daardoor groeide de interesse in een alternatief: de goedkopere en schonere lithium-ijzerfosfaatbatterij (LFP).

China trekt de kar

De omslag kwam vooral uit China. Daar groeide de vraag naar LFP-batterijen in 2025 met bijna 50 procent, zo lezen we in een rapport van EV Magazine. Voor het eerst werden wereldwijd meer LFP-batterijen toegepast dan nikkelrijke varianten.

Chinese merken als BYD, Leapmotor en Chery zetten de toon, maar ook westerse autofabrikanten haakten snel aan. Tesla gebruikt LFP in zijn Europese en Chinese modellen, Stellantis werkt samen met de Chinese batterijgigant CATL, en Volkswagen stapt bij zijn nieuwe elektrische modellen, zoals de ID. Polo en ID. Cross, eveneens over op LFP.

Goedkoper en schoner

De aantrekkingskracht van LFP is duidelijk: de batterijen zijn goedkoper te produceren, gebruiken geen kobalt of nikkel en gaan lang mee. Bovendien is het verschil in energiedichtheid met NMC-pakketten kleiner geworden. Dankzij nieuwe technieken, zoals cell-to-pack-constructies, kunnen fabrikanten meer cellen kwijt in dezelfde ruimte. Daardoor neemt het bereik nauwelijks nog af.

Europese doorbraak

In Europa groeit de populariteit van LFP razendsnel. Chinese batterijreuzen als CATL en BYD bouwen fabrieken in Hongarije, Duitsland en Spanje om dichter bij de Europese automarkt te produceren. Dat drukt de kosten en voorkomt importheffingen. In 2025 was wereldwijd voor het eerst meer dan de helft van alle nieuwe EV-batterijen van het LFP-type.

Wat betekent dit voor de toekomst?

De overstap op LFP markeert een belangrijke verschuiving in de elektrische autowereld: weg van dure en omstreden grondstoffen, richting betaalbare en duurzamere accu’s. Waar LFP ooit gold als ‘de goedkopere optie’, is het nu de norm. En de kans is groot dat je volgende elektrische auto – of hij nu van een Europees merk komt of niet – ook zo’n batterij onder de vloer heeft.