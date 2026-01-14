Als je tijdens de wintersport goedkoop wilt tanken, moet je in deze landen zijn

Nieuws

Wie in Europa op wintersport wil, denkt algauw aan landen als Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Italië. Als je met de auto gaat, is het slim om ook eens een andere, minder bekende wintersportbestemming te kiezen. Dat kan een berg aan benzinegeld schelen!

De brandstofprijzen lopen binnen Europa sterk uiteen en liggen in veel landen duidelijk lager dan in Nederland. Toch zijn er ook nog grote onderlinge prijsverschillen tussen de andere Europese landen.

Benzine in België veel goedkoper dan in Duitsland

Onderweg naar Frankrijk loont het de moeite om je tank vlak voor de Franse grens nog eens in België vol te gooien. Want de benzineprijs bij onze zuiderburen behoort tot de laagste van Europa.

Ga je met de auto naar Oostenrijk, dan is een lang stuk door Duitsland onvermijdelijk. Nu is de benzine bij onze oosterburen wel goedkoper dan bij ons, maar een koopje is het er allerminst. In Oostenrijk zelf, daarentegen, betaal je nauwelijks meer dan in België.

Goedkoopste benzine van Europa

Maar wist je dat je ook in Polen, Tsjechië en Slovenië prima op wintersport kunt? Ga je naar Polen, dan pak je als bonus de laagste benzineprijs van Europa mee. Diesel is dan weer het goedkoopst in Tsjechië.

Geef je de voorkeur aan Scandinavië? Dan heeft Zweden ook een verrassing in petto. Het land mag bij veel mensen dan nog een duur imago hebben, dat geldt zeker niet voor de benzineprijzen. Wel verdient het aanbeveling om je eigen bier en wijn mee te nemen …

Europese brandstofprijzen 2025

Land Benzine (E10) Diesel (B7) België 1,45 1,58 Denemarken 1,88 1,71 Duitsland 1,73 1,68 Frankrijk 1,68 1,59 Griekenland 1,71 1,52 Hongarije 1,44 1,47 Italië 1,65 1,64 Kroatië 1,42 1,42 Luxemburg 1,41 1,39 Nederland 1,98 1,75 Oostenrijk 1,47 1,50 Polen 1,35 1,42 Portugal 1,66 1,53 Slowakije 1,45 1,40 Slovenië 1,41 1,43 Spanje 1,44 1,39 Tsjechië 1,37 1,34 Zweden 1,37 1,47 Zwitserland 1,78 1,93

De aangegeven prijzen zijn landelijke gemiddelden. Dat betekent dat je het voordeel niet altijd direct over de grens merkt. In grensgebieden liggen prijzen vaak dichter bij elkaar. Ook per regio, dag, tijdstip en merk kunnen de verschillen groot zijn.

Slim tanken in het buitenland: zo pak je het aan

Met een beetje voorbereiding valt er eenvoudig geld te besparen. Deze tips helpen daarbij:

Plan je reis vooruit: kijk vooraf of het loont om in een doorgangsland of juist pas op de bestemming te tanken.

Gebruik tankapps: die tonen actuele brandstofprijzen langs je route of in het land van bestemming. Voorbeelden zijn ANWB Onderweg, 1-2-3-Tanken en Clever-tanken.de

Let op de locatie: net als in Nederland zijn tankstations langs de snelweg in de meeste landen vaak stukken duurder dan in het omliggende gebied. Dat kan tot wel 40 cent per liter schelen!

Kies het juiste moment: volgens cijfers van de ADAC zijn brandstofprijzen in Duitsland doorgaans het laagst tussen 19.00 en 20.00 uur en tussen 21.00 en 22.00 uur. Rond 7.00 uur ’s ochtends zijn de prijzen juist het hoogst.









Kortom: wie de moeite neemt om vooruit te kijken en slim te tanken, kan onderweg door Europa ongemerkt een aardig bedrag besparen.