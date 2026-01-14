Als je tijdens de wintersport goedkoop wilt tanken, moet je in deze landen zijn

Als je tijdens de wintersport goedkoop wilt tanken, moet je in deze landen zijn

Wie in Europa op wintersport wil, denkt algauw aan landen als Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Italië. Als je met de auto gaat, is het slim om ook eens een andere, minder bekende wintersportbestemming te kiezen. Dat kan een berg aan benzinegeld schelen!

De brandstofprijzen lopen binnen Europa sterk uiteen en liggen in veel landen duidelijk lager dan in Nederland. Toch zijn er ook nog grote onderlinge prijsverschillen tussen de andere Europese landen.

Met onze gratis nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de brandstofprijzen.

Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip
Ontvang tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement
Ontvang tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement

Elke maand op je deurmat: unieke autotests, diepgaande vergelijkingen en sfeervolle reportages

Bekijk actie

Benzine in België veel goedkoper dan in Duitsland

Onderweg naar Frankrijk loont het de moeite om je tank vlak voor de Franse grens nog eens in België vol te gooien. Want de benzineprijs bij onze zuiderburen behoort tot de laagste van Europa.

Als je tijdens de wintersport goedkoop wilt tanken, moet je in deze landen zijn
Als je tijdens de wintersport goedkoop wilt tanken, moet je in deze landen zijn

Ga je met de auto naar Oostenrijk, dan is een lang stuk door Duitsland onvermijdelijk. Nu is de benzine bij onze oosterburen wel goedkoper dan bij ons, maar een koopje is het er allerminst. In Oostenrijk zelf, daarentegen, betaal je nauwelijks meer dan in België.

Goedkoopste benzine van Europa

Maar wist je dat je ook in Polen, Tsjechië en Slovenië prima op wintersport kunt? Ga je naar Polen, dan pak je als bonus de laagste benzineprijs van Europa mee. Diesel is dan weer het goedkoopst in Tsjechië.

Als je tijdens de wintersport goedkoop wilt tanken, moet je in deze landen zijn
Als je tijdens de wintersport goedkoop wilt tanken, moet je in deze landen zijn

Geef je de voorkeur aan Scandinavië? Dan heeft Zweden ook een verrassing in petto. Het land mag bij veel mensen dan nog een duur imago hebben, dat geldt zeker niet voor de benzineprijzen. Wel verdient het aanbeveling om je eigen bier en wijn mee te nemen …

Europese brandstofprijzen 2025

Land Benzine (E10) Diesel (B7)
België 1,45 1,58
Denemarken 1,88 1,71
Duitsland 1,73 1,68
Frankrijk 1,68 1,59
Griekenland 1,71 1,52
Hongarije 1,44 1,47
Italië 1,65 1,64
Kroatië 1,42 1,42
Luxemburg 1,41 1,39
Nederland 1,98 1,75
Oostenrijk 1,47 1,50
Polen 1,35 1,42
Portugal 1,66 1,53
Slowakije 1,45 1,40
Slovenië 1,41 1,43
Spanje 1,44 1,39
Tsjechië 1,37 1,34
Zweden 1,37 1,47
Zwitserland 1,78 1,93

De aangegeven prijzen zijn landelijke gemiddelden. Dat betekent dat je het voordeel niet altijd direct over de grens merkt. In grensgebieden liggen prijzen vaak dichter bij elkaar. Ook per regio, dag, tijdstip en merk kunnen de verschillen groot zijn.

Als je tijdens de wintersport goedkoop wilt tanken, moet je in deze landen zijn
Als je tijdens de wintersport goedkoop wilt tanken, moet je in deze landen zijn

Slim tanken in het buitenland: zo pak je het aan

Met een beetje voorbereiding valt er eenvoudig geld te besparen. Deze tips helpen daarbij:

  • Plan je reis vooruit: kijk vooraf of het loont om in een doorgangsland of juist pas op de bestemming te tanken.
  • Gebruik tankapps: die tonen actuele brandstofprijzen langs je route of in het land van bestemming. Voorbeelden zijn ANWB Onderweg, 1-2-3-Tanken en Clever-tanken.de
  • Let op de locatie: net als in Nederland zijn tankstations langs de snelweg in de meeste landen vaak stukken duurder dan in het omliggende gebied. Dat kan tot wel 40 cent per liter schelen!
  • Kies het juiste moment: volgens cijfers van de ADAC zijn brandstofprijzen in Duitsland doorgaans het laagst tussen 19.00 en 20.00 uur en tussen 21.00 en 22.00 uur. Rond 7.00 uur ’s ochtends zijn de prijzen juist het hoogst.
Als je tijdens de wintersport goedkoop wilt tanken, moet je in deze landen zijn
Als je tijdens de wintersport goedkoop wilt tanken, moet je in deze landen zijn


Kortom: wie de moeite neemt om vooruit te kijken en slim te tanken, kan onderweg door Europa ongemerkt een aardig bedrag besparen.

Tip
Ontvang tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement
Ontvang tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement

Elke maand op je deurmat: unieke autotests, diepgaande vergelijkingen en sfeervolle reportages

Bekijk actie
Gert Wegman
Door Gert Wegman

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Beter navigeren met Compass
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact