De beste draadloze CarPlay en Android Auto dongle blijkt ook de goedkoopste

Nieuws

De Buddi Play 2 staat al een tijdje bekend als een van de beste draadloze Apple CarPlay en Android Auto dongles, maar had tot nu toe één probleem: hij was vrij prijzig. Door een tijdelijke aanbieding is de Buddi Play echter ineens de goedkoopste dongle!

Bekijk de Buddi Play 2 bij GSMpunt

De beste dongle: Buddi Play 2

De Buddi Play 2 staat zoals eerder aangegeven bekend als (een van de) beste dongles voor zowel draadloze Apple CarPlay als Android Auto. Maar normaal gesproken is de dongle 79,95 euro, waarmee-ie een van de duurste van de markt is. Dat is nu door een tijdelijke aanbieding opgelost: de Buddi Play 2 is momenteel bij GSMPunt.nl verkrijgbaar vanaf 49,95 euro! De actie is geldig tot en met 31 januari, dus je moet er wel snel bij zijn.



Met de Buddi Play 2 maak je in één klap een einde aan losse kabels in de auto. Deze slimme Bluetooth-adapter zet een bestaand bedraad Apple CarPlay- of Android Auto-systeem moeiteloos om naar een draadloze verbinding. Instappen, starten en rijden maar: na de eerste koppeling verbindt de Buddi Play 2 automatisch met je smartphone, zodat je direct toegang hebt tot navigatie, muziek en berichten – zonder je telefoon aan te sluiten.

De Buddi Play 2 is ontworpen voor dagelijks gemak. Dankzij de snelle en stabiele 5.8GHz + 2.4GHz verbinding werkt alles soepel en zonder merkbare vertraging, van audiostreaming tot bediening via het touchscreen of de knoppen op het stuur. Met de meegeleverde USB-A- en USB-C-kabels past de adapter in vrijwel elke auto met bedrade CarPlay of Android Auto. Het resultaat: een opgeruimd interieur en dezelfde vertrouwde functies, maar dan volledig draadloos.

Bekijk de Buddi Play 2 bij GSMpunt

+ Zowel Android Auto als Apple Carplay

+ 5 jaar garantie

+ Nederlandstalige software

- Niet de goedkoopste als er geen aanbieding geldt, maar momenteel dus wel!

Waarom draadloos CarPlay of Android Auto?

Moderne auto’s zitten vol schermen, maar het infotainmentsysteem zelf voelt vaak traag of beperkt aan. Apple CarPlay en Android Auto lossen dat probleem op door het scherm van je auto over te nemen met de vertrouwde interface van je smartphone. Zo gebruik je navigatie, muziek en apps op een veilige en overzichtelijke manier tijdens het rijden.

In veel auto’s werkt CarPlay en Android Auto alleen via een kabel. Dat is betrouwbaar, maar niet altijd praktisch. Steeds opnieuw in- en uitpluggen is onhandig en zorgt voor losse kabels in het interieur. Gelukkig is er een eenvoudige oplossing: met een dongle maak je ook een bedraad systeem draadloos. Je smartphone verbindt automatisch via bluetooth en wifi, terwijl alles verder blijft werken zoals je gewend bent.