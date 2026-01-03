Let hier op bij het kopen van een tweedehands Dacia Dokker

Nieuws

Wil je veel auto voor weinig geld, dan kom je al gauw uit bij Dacia. Neem bijvoorbeeld een gezinsvriendelijke MPV als de Dokker. Die is inmiddels al enkele jaren uit het gamma verdwenen en vervangen door de Jogger, maar tweedehands kan hij vanwege de scherpe prijzen, lage gebruikskosten en riante binnenruimte een erg aantrekkelijke auto zijn.

Dacia Dokker: geschiedenis en uitvoeringen

De Dacia Dokker maakt zijn debuut in 2012, niet lang na de introductie van de technisch nauw verwante Lodgy. Het is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke vijfzits MPV die volledig in het teken staat van functionaliteit. Er zijn in totaal drie varianten verschenen van de Dokker: de reguliere versie, de bedrijfswagen-achtige Van en de stoerder uitziende Stepway.

De aantrekkingskracht van de Dokker schuilt in zijn praktische en modulaire aard. De normale versie heeft een ruim interieur met 800 liter bagageruimte, wat toeneemt tot 3.000 liter met de achterbank neergeklapt.

De Dokker Van gaat nog een stapje verder en heeft een maximum van 3.900 liter bagageruimte, dankzij de neer te klappen passagiersstoel voorin. Alle varianten van de Dokker hebben standaard één schuifdeur en twee asymmetrische achterdeuren, maar optioneel is hij ook geleverd met een tweede schuifdeur. Handig, maar niet essentieel.

De personenversie van de Dokker had bij introductie volgens de importeur een ‘rijke standaarduitrusting’. Dat betekent in dit geval zaken als ABS, voor- en zijairbags, centrale vergrendeling, elektrische raambediening en elektrisch verstelbare buitenspiegels. Mistlampen, airco en dergelijke vind je bij hogere uitrustingsniveaus, zoals Ambiance en Lauréate. Ga als het even kan voor een Stepway, die zit goed in de spullen en bevat onder meer een multimediasysteem, airco, cruisecontrol en parkeersensoren achter.

Motoren en techniek

De Dacia Dokker is door de jaren heen met diverse motoren geleverd. Tweedehands staat de Dokker voornamelijk met benzinemotoren te koop, maar er zijn ook diesels en Bi-Fuel modellen die op LPG kunnen rijden. Wat betreft benzinemotoren kun je kiezen uit twee viercilinders met 115 (1.2) of 130 pk (1.3).

Laatstgenoemde is te vinden in moderne Dokkers, want die krachtbron werd pas geïntroduceerd na de facelift van 2017. Hetzelfde geldt voor de 107 pk sterke Bi-Fuel lpg/benzinemotor. Vanaf het begin van zijn levensloop is de Dokker ook geleverd met een 90 pk sterke viercilinder dieselmotor. Dit is tevens de zuinigste krachtbron van het stel.

Wil je een Dacia Dokker Van kopen, dan is het goed om te weten dat deze met andere motoren is verschenen dan de personenversie. De enige keuze voor benzinemotoren is een 1.6 liter viercilinder met 85 of 102 pk. Het vermogen verschilt afhankelijk van het bouwjaar, na de facelift is-ie krachtiger. De Dokker Van is daarnaast verkrijgbaar met twee 1.4 liter diesels met 75 of 90 pk. Beide uitvoeringen verschenen zowel voor als na de facelift.

Tweedehands Dacia Dokker kopen: tips en prijzen

Een Dacia Dokker occasion kan een prima keuze zijn als je een ruime, praktische gezinsauto zoekt die niet veel geld kost. Gebruikte exemplaren staan voor minder dan 5.000 euro te koop. De goedkoopste exemplaren zijn geleefde bestelwagens, maar er zitten ook een aantal personenversies tussen die je voor een nette prijs aan de haak kunt slaan. Wil je een modern exemplaar aanschaffen, dan betaal je richting de (of soms meer dan) 10.000 euro voor een Dokker vanaf bouwjaar 2017.

De Dokker is an sich een redelijk betrouwbare auto, maar volgens de Duitse ADAC moet je toch goed opletten bij het kopen van een tweedehands exemplaar. Veel kopers die een Dokker kochten vanwege de lage prijs, hebben namelijk ook de vinger op de knip gehouden als het aankomt op onderhoud.

Controleer daarom goed de onderhoudsgeschiedenis van de auto voordat je de knoop doorhakt. Zoals je van een Dacia uit die periode mag verwachten is de bouwkwaliteit wat lager dan bij vergelijkbare modellen die meer geld kosten. Dit betekent meer rijgeluid, een wat logge wegligging en een minder robuust interieur.