Zo herken je een goede tweedehands Renault Austral

De Renault Austral is een jong model dat in korte tijd behoorlijk is aangeslagen. Heel gek is dat niet, want als compacte SUV biedt de aantrekkelijke SUV veel ruimte, comfortabele rijeigenschappen en betaalbare gebruikskosten tegen een nette prijs. De Austral is inmiddels al enkele jaren op de markt en tweedehands is-ie in aardige aantallen te vinden. Hoog tijd dus om dit model onder de loep te leggen.

Renault trekt in 2022 het doek van een compleet nieuw model: de Austral. Het gaat om een compacte SUV die in de voetsporen treedt van de eerder verdwenen Renault Kadjar. Net als zijn voorganger is de Austral gebaseerd op de Qashqai van concerngenoot Nissan. Echter is daar niet alles mee gezegd; de dimensies, techniek en natuurlijk ook het design van de Austral zijn de auto eigen.

Hij heeft een scherp, modern design en een fraai interieur vol technologische foefjes. Sinds zijn debuut in 2022 is de charmante crossover al eenmaal onder het mes gegaan voor een facelift. De Austral werd in 2025 opgefrist en kreeg daarbij een ingrijpend aangepast gezicht, waarna deze veel overeenkomsten vertoont met de



Waar staat de Renault Austral in het gamma?

Het modellengamma van Renault ziet er heel anders uit dan een jaar of tien geleden. Niet zozeer als je naar de modelnamen kijkt, maar naar de modellen zelf. Afgezien van een klein aantal hatchbacks zoals de Clio en de Renault 5 heeft het Franse merk vrijwel exclusief SUV’s in de aanbieding. Populaire MPV’s zoals de Scénic en Espace zijn inmiddels ook overstag gegaan. Laat de Austral zich nu precies tussen deze modellen scharen.

Als C-segment SUV heeft de Austral een lengte van 4,51 meter. Zijn wielbasis bedraagt net als bij de Qashqai 2,67 meter en de Austral is ongeveer 1 à 2 centimeter breder en hoger dan zijn Japanse neefje. Dat merk je ook van binnen, want het interieur is aan de ruime kant.

Wat de Austral bovendien erg praktisch maakt is zijn over 16 centimeter verschuifbare achterbank, waarmee je naar voorkeur meer been- of bagageruimte kunt creëren. Over de bagageruimte gesproken, bij de Austral heb je (met de achterbank neergeklapt) ongeveer 75 liter meer dan de Qashqai voor een totaal van 1.525 liter. De maximale bagageruimte met de achterbank omhoog bedraagt 575 liter. Let op, dit is minder bij de full hybrid.

Welke motoren heeft de Austral?

De Renault Austral is sinds zijn debuut met drie motoren verschenen, waarvan er vandaag de dag nog maar twee nieuw verkrijgbaar zijn. Alle krachtbronnen zijn geëlektrificeerd, maar niet allemaal op dezelfde manier. Het oorspronkelijke instapmodel, dat verdwijnt na de facelift, betreft een 130 pk sterke 1.2 liter mild-hybride benzinemotor. Daarboven staat een 1.3 liter mild-hybride benzinemotor met 158 pk.

Het topmodel is een stekkerloze full hybrid met 200 pk, die gebruikmaakt van dezelfde 1.2 liter benzinemotor als het instapmodel. Het is niet alleen de krachtigste maar ook de zuinigste van het stel, want volgens de fabrieksopgave bedraagt het verbruik 1 op 20,8. De 130 pk sterke benzinemotor is de enige uitvoering met een handbak en nota bene exclusief; alle andere uitvoeringen van de Austral hebben standaard een automaat.

Tweedehands Renault Austral kopen? Dit moet je weten

Aangezien de Renault Austral pas enkele jaren op de markt is en gebruikmaakt van beproefde techniek, zijn er eigenlijk geen grote defecten of gebreken bekend. Dat de Austral een nieuwe en kwalitatief hoogstaande auto is, betekent wel dat hij een aardige restwaarde heeft.

De goedkoopste uitvoering (nieuw) van de SUV kostte ruim 36.000 euro en prijzen van tweedehands exemplaren beginnen vanaf ongeveer 25.000 euro, al moet je goed zoeken om een occasion te vinden voor minder dan 30 mille. Het merendeel van de Renault Austral occasions heeft de volledig hybride aandrijflijn met 200 pk, die uitvoering is immers veruit de zuinigste en heeft de laagste gebruikskosten.

De Austral heeft een degelijke standaarduitrusting (Equilibre), maar die kom je in het wild niet zo veel tegen. De Techno daarentegen wel, die heeft onder meer het grotere 12,3-inch centraal infotainmentscherm, 19-inch lichtmetalen velgen en de in twee delen verschuifbare achterbank. De uitrustingsniveaus daarboven, zoals de Techno Esprit Alpine of Iconic, bieden nog meer lekkers, zoals grotere velgen, verchroomde onderdelen, verwarmbare stoelen en een 360-graden camera.