Japanse hybride auto is plotseling spotgoedkoop

De Toyota Yaris is een naam die we niet hoeven te introduceren. Maar waar we je wel op attent willen maken, is de goedkoopste manier om in zo'n Yaris te rijden: via onze private lease vergelijker heb je de Japanner al vanaf 349 euro per maand!

Ga naar de scherpste Toyota Yaris-deals

Over de Toyota Yaris

De Toyota Yaris is een van de populairste hybride auto's van Nederland en bovendien een van de bestverkochte auto's van het merk. Dat is niet gek: de Yaris is enorm zuinig en daarbovenop rijk uitgerust vanaf het basismodel. Nadelen zijn er ook: de ruimte achterin is niet overdadig, en ook de kofferbak is niet overdreven groot. 

Pluspunten Minpunten
+ Erg zuinig - CVT-automaat kan rumoerig zijn
+ Scherpe prijs - Niet heel ruim achterin
+ Respectabele standaarduitrusting - Kleine bagageruimte (286 liter)



De Toyota Yaris is verkrijgbaar met twee verschillende aandrijflijnen. Ze zijn allebei hybride, dus met een elektromotor, maar zonder stekker. Ben je benieuwd naar de technische specificaties van de Yaris? We hebben ze hieronder voor je opgesomd in een tabel.

Uitvoering Hybrid 115 Hybrid 130
Vermogen (pk) 116 130
Koppel (Nm) 141 185
Gemiddeld verbruik (WLTP) 3,8 l/100 km (1 op 26,3) 4,2 l/100 km (1 op 23,8)
0-100 sprint (seconden) 9,7 9,2
Bagageruimte (liter) 286 286
CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 87 96
Toyota Yaris Comfort

De instapper van de Toyota Yaris heet Comfort. De auto is vanaf dit uitrustingsniveau al rijk uitgerust met onder andere:

  • Adaptieve cruise control
  • Airconditioning
  • Achteruitrijcamera
  • 15 inch stalen velgen
  • Elektrisch verstelbaar en verwarmde buitenspiegels
  • Elektrische ramen
  • Start-/stopsysteem
  • Verkeersbordherkenning
  • Lane departure-waarschuwing
  • 9 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

Toyota Yaris private lease

De Toyota Yaris is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 349,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Yaris private lease prijzen.




Waarom kiezen voor private lease?

Private lease wint aan populariteit onder consumenten die zonder zorgen een auto willen rijden, zonder na te denken over onderhoudskosten of waardevermindering. Voor een vast maandbedrag rijd je een nieuwe auto, inclusief verzekering, wegenbelasting en onderhoud, zodat je exact weet waar je financieel aan toe bent. De combinatie van voorspelbaarheid en gemak maakt private lease vooral interessant voor wie waarde hecht aan zekerheid. Bekijk ons aanbod van de Toyota Yaris.

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

