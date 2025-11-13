6 tips voor het kopen van een youngtimer

Nieuws

Droom je van een stijlvolle, klassieke auto en wil je niet de hoofdprijs betalen? Een youngtimer kan dan precies zijn wat je zoekt. Hoewel ze vaak aantrekkelijke zijn geprijsd, zijn er een aantal valkuilen waarvoor je moet oppassen. Sommige deals lijken te mooi om waar te zijn. Met deze tips zorg je ervoor dat je geen kat in de zak koopt.

Waarom kiezen voor een youngtimer?

Youngtimers zijn auto’s tussen de 15 en 30 jaar oud (dit zijn wat ons betreft de gaafste youngtimers). Ze geven je de kans om in een iconisch model te rijden voor een lagere prijs. Deze auto’s hebben vaak meer karakter en charme dan de moderne auto's, waardoor ze ideaal zijn voor mensen die iets unieks willen en een beetje van autogeschiedenis houden. Ook hebben ze meer hedendaagse snufjes dan echte oldtimers, zoals airco, airbags en zelfs cruise control. Ze zijn het beste van twee werelden.

Youngtimers bieden ook financieel voordeel. Je betaalt minder belasting en de afschrijving is beperkt. Voor ondernemers is er een extra voordeel: door de youngtimerregeling profiteer je voorlopig nog van gunstige bijtellingsregels, wat het nog aantrekkelijker maakt voor ondernemers om een youngtimer aan te schaffen.

1. Doe marktonderzoek

Zie je een aantrekkelijke deal voorbijkomen? Zorg er dan voor dat je verder in kaart brengt wat dit model doorgaans kost. Is het een heel zeldzaam model? Houd dan niet op bij de landsgrenzen, maar kijk ook naar aanbiedingen in België, Frankrijk of Duitsland. Ligt de prijs wel erg ver onder wat normaal is? Dan weet je dat je extra alert moet zijn op verborgen gebreken.

2. Wie is de verkoper?

Als de deal te mooi lijkt om waar te zijn, is het belangrijk om goed na te denken over wie je tegenover je hebt. Is het een particuliere verkoper of een handelaar? Bij particulieren is het vaak moeilijker om garanties of ondersteuning te krijgen. Wees extra voorzichtig als je met een onbekende verkoper te maken hebt, zeker als deze de verkoop snel probeert af te handelen of als er weinig info over de auto beschikbaar is.

3. Check de kilometerstand

Een veelvoorkomend trucje om de waarde van een auto op te krikken, is het terugdraaien van de kilometerstand. Een auto van 20 jaar oud met minder dan 100.000 kilometer op de teller moet ervoor zorgen dat er een belletje gaat rinkelen. Bij het RDW kun je de kilometerstand controleren en nagaan of deze logisch is. Een te lage kilometerstand kan er ook op wijzen dat de auto langere tijd heeft stilgestaan, wat kan leiden tot verborgen problemen zoals versleten afdichtingen, roest of uitgedroogde rubbers.

4. Controleer de papieren

Hoe meer je weet, des te beter de beslissing die je kunt nemen. Probeer daarom zoveel mogelijk informatie over de auto te achterhalen. Controleer het onderhoudsboekje, het kentekenbewijs en vraag naar facturen van eerdere reparaties. Een goed gedocumenteerde auto heeft vaak een betrouwbaardere geschiedenis. Vermijd auto’s waarvan de verkoper geen of onvolledige papieren heeft.

5. Kijk uit voor reparatieverhalen

Als de verkoper zonder enige aanleiding begint te praten over grote reparaties of recent uitgevoerd werk, kan dit een manier zijn om de auto mooier te maken dan hij is. Soms worden beschadigingen of gebreken overdreven gerepareerd om de auto aantrekkelijker te maken. Vraag altijd om bewijs van het uitgevoerde werk, zoals facturen of rapporten van een erkende garage. Zo kun je zelf de kwaliteit van de reparaties beoordelen.

6. Verzeker je youngtimer op de juiste manier

Heb je de perfecte youngtimer gevonden? Dan is het belangrijk om de juiste verzekering te kiezen. Dit vraagt om extra aandacht, omdat bij een standaard autoverzekering de nieuwwaarde van de auto deels de premie bepaalt. In het geval van een youngtimer is deze vaak een stuk hoger dan de huidige waarde.

Een youngtimerverzekering kan hierin een oplossing zijn, omdat deze uitgaat van de taxatiewaarde. Dit kan zorgen voor een lagere premie, maar betekent ook een lagere schadevergoeding. Een standaard autoverzekering vergelijken met een speciale youngtimerverzekering loont daarom om te bepalen welke optie het beste bij jouw situatie past.

Laat je niet verleiden

Een youngtimer kopen vraagt om gedegen onderzoek, of het nu gaat om de staat van de auto, de verkoper of de verzekering. Neem de tijd, vergelijk opties en maak een weloverwogen keuze, zo haal je het maximale uit jouw youngtimer.