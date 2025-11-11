Italiaanse SUV is plotseling de goedkoopste van 2025 (vanaf 289 euro)

Nieuws

Veel mensen willen graag een SUV: ruim de helft van alle auto's die worden verkocht zijn zo'n hoogpotig model. De allergoedkoopste uit onze private lease vergelijker is de Fiat Grande Panda: je kunt het model al vanaf 289 euro per maand rijden!

De beste Fiat Grande Panda deals

Over de Fiat Grande Panda

De Fiat Grande Panda is een moderne vertaling van de oer-Panda uit de jaren 80. Zijn retrodesign is in ieder geval al erg geslaagd, en ook de prijs maakt de EV interessant. In onze private lease vergelijker vind je de Grande Panda namelijk al vanaf 297 euro per maand.

Zijn er nog meer voordelen te ontdekken aan de Grande Panda, en heeft de Fiat ook mindere kanten? We beschrijven het voor je hieronder. De Fiat Grande Panda private lease je via Auto Review.

Pluspunten Minpunten + Ruimer dan je denkt - Standaarduitvoering maar 7,4 kW laadvermogen,

dus niet driefaseladen + Leuk retrodesign - Actieradius (320 km) redelijk beperkt + Rijk uitgerust, waaronder handige laadkabel - De hybride-uitvoering is een stuk duurder

De beste Fiat Grande Panda deals

Fiat Grande Panda uitrusting

De Fiat Grande Panda is vanaf de instapper al rijk uitgerust. Dit uitrustingsniveau heet ‘RED’ en heeft standaard al zaken als cruise control, parkeersensoren achter, LED verlichting rondom, airconditioning, elektrisch bedienbare ramen, lane departure waarschuwing, een 10 inch digitaal instrumentarium en een 10,25 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto.

Voor meer luxe als lichtmetalen velgen, privacy glass, 11 kW laden, climate control en een achteruitrijcamera bestel je de Fiat Grande Panda als ‘La Prima’.

Prijstechnisch is de elektrische versie veel interessanter dan de hybride variant. Benieuwd naar de specificaties? Die vind je hieronder voor beide uitrustingniveau's!

Specificaties

Uitvoering RED La Prima Vermogen (pk) 113 113 Koppel (Nm) 122 122 0-100 sprint (seconden) 11,0 11,5 Accucapaciteit (kWh) 44 44 Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,4 kWh/100 km 17,4 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 320 320 Laadvermogen (kW) 7,4 11 Laadtijd (20-80%) 3 u 43 min 2 u 55 min Snellaad- vermogen (kW) 100 kW 100 kW Snellaadtijd (20-80%) 33 min 33 min

De beste Fiat Grande Panda deals

Fiat Grande Panda private lease

De Fiat Grande Panda is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 289,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Fiat Grande Panda private lease prijzen.

De Fiat Grande Panda is een geslaagde moderne en elektrische interpretatie van de allereerste Fiat Panda. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.