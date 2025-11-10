Deze oude publiekslieveling maakt comeback met spotprijs

Tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement!

Na zijn introductie was de volledig elektrische Fiat 500e direct een hit, maar een aantal jaar later zijn de verkoopcijfers flink ingezakt. Het guitige autootje lijkt op een comeback te zinspelen met een scherpe private leaseprijs: tijdelijk kun je de 500e al vanaf 369 euro rijden!

De goedkoopste Fiat 500e vind je hier

Over de Fiat 500e

Met zijn vanafprijs van 369 euro per maand is de Fiat 500e een van de meest voordelige elektrische auto's uit onze private lease vergelijker. verrassend genoeg de betaalbaarste auto in zijn klasse. Naast zijn leuke uiterlijk heeft de 500 nog veel meer te bieden, al moet je wel wat (praktische) concessies doen. Maar wat zijn verder nog positieve en negatieve punten van de 500e? We noemen 3 voor- en nadelen en delen de technische specificaties hieronder met je. De Fiat 500e private lease je via Auto Review. 

Pluspunten               Minpunten
+ Leuk en onderscheidend ontwerp                 - 24 kWh: kleine actieradius
+ Zuinig: laag verbruik - Snellaadvermogen
+ Rijdt leuk - Achterbank is amper bruikbaar

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Fiat 500e? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, het koppel, het gemiddelde verbruik, de laadtijden en de actieradius zijn vermeld.

Specificaties 24 kWh 42 kWh
Vermogen (pk) 95 118
Koppel (Nm) 220 220
Accucapaciteit (kWh) 24 42
Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion
Gemiddeld verbruik (WLTP) 13 kWh/100 km 14,4 kWh/100 km
WLTP-actieradius (km) 190 322
Laadvermogen (kW) 11 11
Laadtijd (0%-100%) 2 u 30 min 4 u 15 min
Snellaadvermogen (kW) 50 85
Laadtijd (10%-80%) 30 min 35 min
Fiat 500e

De aanbieding voor de Fiat 500e geldt voor de RED-uitvoering. Deze is al rijk uitgerust, je krijgt onder andere standaard:

  • Cruise control
  • Automatische airconditioning
  • Parkeersensoren achter
  • Achteruitrijcamera
  • Elektrische bedienbare buitenspiegels
  • Elektrische ramen voor
  • 15 inch lichtmetalen velgen
  • Lane departure-waarschuwing
  • Verkeersbordherkenning
  • Nero Onice pastellak 
  • 10,25-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto
  • 7-inch digitaal instrumentarium

De Fiat 500e is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 369,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Fiat 500e private lease prijzen.

De goedkoopste Fiat 500e vind je hier

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease biedt de ideale combinatie van comfort en duidelijkheid: je geniet van het rijden in een nieuwe auto zonder je zorgen te hoeven maken over bijkomende kosten. Een vast maandelijks bedrag dekt alles - van verzekering tot onderhoud - waardoor je financieel overzicht behoudt en verrassingen voorkomt.

Met de aanbieding private lease je de Fiat 500e voordelig via Auto Review. Heb je toch liever een ander model? Niet gevreesd, in onze private lease vergelijker staan nog genoeg andere auto’s om uit te kiezen.

