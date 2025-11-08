Waarom de nieuwe Honda Prelude geen handbak krijgt

Nieuws

De nieuwe Honda Prelude is ontwikkeld met rijplezier bovenaan op de prioriteitenlijst. Daar hoort een handbak bij, toch? Helaas voor de puristen: Honda heeft definitief bevestigd dat het bij de automatische versnellingsbak blijft.



Tijdens de Japan Mobility Show bevestigde Honda-topman Horita Hidetomo dat een handbak technisch niet meer haalbaar is. De reden? Volgens Honda is een handgeschakelde transmissie simpelweg niet te combineren met de hybride aandrijflijn van de sportieve coupé.

In eerdere hybride modellen als de CR-Z en Insight kon het nog, omdat de benzinemotor daar de hoofdrol speelde. In de nieuwe Prelude is de aandrijving echter bijna gelijk verdeeld tussen brandstof en elektriciteit. Daardoor is een handbak volgens Hidetomo niet meer mogelijk, zo legt hij uit in gesprek met het Australische Drive.

S+ Shift-modus

Honda weet dat veel liefhebbers de automaat een stuk minder spannend vinden. Om die groep toch tegemoet te komen, hebben de Japanners de zogenoemde S+ Shift-modus ontwikkeld, die het gevoel van zelf schakelen nabootst. Via peddels aan het stuur (foto rechtsonder) kan de bestuurder door acht virtuele versnellingen 'schakelen', compleet met gesimuleerd tussengas en motorgeluid uit de speakers.

Toen we van het bestaan van dit systeem hoorden, waren we sceptisch. Maar na een testrit in de nieuwe Prelude waren we om. Hoe dat ging, lees je in de review hieronder.

Modern vs. purist

Dezelfde S+ Shift-techniek zal later ook in andere Honda-hybrides opduiken. Wie geen zin heeft in het nepschakelen, kan de peddels gebruiken om de mate van regeneratief remmen aan te passen. Volgens Honda sluit dit beter aan bij de wensen van de moderne automobilist, al zullen puristen daar ongetwijfeld anders over denken.

Grote belangstelling

Ondanks het ontbreken van een handbak, lijkt de belangstelling voor de nieuwe Prelude groot. In Japan heeft Honda al acht keer meer bestellingen ontvangen dan verwacht, nog voordat de auto wereldwijd in de verkoop gaat. Het merk heeft de productie daarom alvast opgevoerd om aan de vraag te voldoen.