TEST: Met deze 7-persoons SUV lokt Hyundai klanten weg bij dure Duitse merken

Nieuws

De ontwerpers van de Hyundai Ioniq 9 zagen de batterij, actieradius, wielbasis en kofferbak van de enorme Kia EV9 en dachten: dat kan groter. Maar ook de Duitse premiummerken blijven niet buiten schot.

De Hyundai Ioniq 9 en de Kia EV9 staan allebei op het E-GMP-platform dat snelladen met meer dan 200 kW ondersteunt. Maar met een enorme batterij van 110,3 kWh, een officieel rijbereik van 620 kilometer, een wielbasis van 3,13 meter en een kofferbak van maximaal 2419 liter, overtreft de Ioniq 9 zijn concerngenoot op meerdere fronten. Een EV9 met 99,8 kWh komt namelijk ‘maar’ 563 kilometer ver op een acculading stroom en kan met beide zitrijen neergeklapt ‘slechts’ 2318 liter bagage meenemen – 101 liter minder dan de Ioniq 9.

De Hyundai dankt zijn grotere actieradius niet alleen aan de forsere batterij, maar ook aan de betere stroomlijn. Als het je lukt om de Ioniq 9 en de EV9 door de smalle roldeur van de windtunnel te manoeuvreren, dan zie je twee verschillende Cw-waarden: 0,259 (Ioniq 9) versus 0,28 (EV9). Met als resultaat dat de circa 100 kg zwaardere Hyundai toch een iets lager stroomverbruik heeft.

In- en uitstappen is een makkie

De aflopende daklijn helpt de Ioniq 9 aan zijn goede stroomlijn. Toch hebben volwassen passagiers op de derde zitrij genoeg hoofdruimte. De beschikbare beenruimte is afhankelijk van de inschikkelijkheid van de passagiers op de verschuifbare tweede zitrij. Met zo’n lange wielbasis zien we dat wel goed komen.

In- en uitstappen is een makkie, dankzij de grote achterportieren die ver openzwaaien. Als je helemaal achterin zit, hoef je maar één knop in te drukken om de rugleuning uit de weg te klappen. Wie aan zes zitplaatsen ook genoeg heeft, kan de achterbank verruilen voor twee losse, draaibare stoelen. Deze 1000 euro kostende optie is alleen leverbaar voor het topmodel (Lounge-­uitvoering).

De beste plek in de Hyundai Ioniq 9

De bestuurdersstoel blijft de beste plek: vanaf de grote, hoge zetel heb je goed zich naar voren en naar opzij. In de binnenspiegel zie je echter niets van het achteropkomende verkeer – vijf hoofdsteunen lachen ons toe. Gelukkig beschikt de Ioniq 9 vanaf de tweede uitvoering (Connect) over een digitale binnenspiegel die in verbinding staat met een camera. Normaal zijn we daar geen fan van omdat het vermoeiend kijkt, maar het is de moeite waard om vrij zicht naar achteren te hebben.

Verder is de bediening niet overdreven digitaal. Ja, de Ioniq 9 heeft een gebogen breedbeeldscherm, maar eronder prijken fysieke draaiknoppen voor de binnentemperatuur en het volume van de geluidsinstallatie. Het is maar iets kleins, maar we zijn blij dat de klimaatregeling zijn eigen bedieningspaneel heeft – in de EV9 zit het klimaatscherm ongemakkelijk weggedrukt tussen het instrumentarium en het touchscreen, moeilijk te zien achter de rand van het stuur.

Rijden met de Ioniq 9: fijne verrassing

Als je een elektrische SUV met een enorme batterij en zeven comfortabele zitplaatsen koopt, ontkom je er niet aan dat je in een lange, hoge en vooral brede auto rijdt. De Ioniq 9 is maar liefst 5 meter lang, 1,80 meter hoog en 2 meter breed. Op de Nederlandse snelweg ondervinden we daar geen hinder van, maar zodra we op een landweggetje fietsers gaan inhalen, wordt het toch even spannend.

Zoals je mag verwachten van z’n grote gezinsauto, draait het rijgedrag om comfort. Het asfalt van de A2 rolt onmerkbaar onder de grote 21-inch wielen door en het enige wat we meekrijgen van de buitenwereld, is een beetje windgeruis. In de bebouwde kom weten vering en demping op drempels niet compleet te verbloemen dat de auto een leeggewicht van minimaal 2,5 ton heeft, maar hij deelt gelukkig geen stevige dreunen uit.

Het komt als een fijne verrassing dat de besturing zwaarder en directer aanvoelt dan je van zo’n slagschip zou verwachten. Dat maakt dat je bochtige binnenwegen niet hoeft te mijden. Bovendien is-ie meer dan snel genoeg: onze 308 pk sterke AWD sprint in 6,7 seconden naar de honderd. De RWD met 218 pk doet het rustig aan (9,4 s), terwijl de AWD+ met 429 pk en 700 Nm de klus in 5,2 tellen klaart.

Appels met appels vergelijken

Met een vanafprijs van 67.995 euro lijkt de Ioniq 9 duizenden euro’s duurder dan de Kia EV9 (vanaf 59.995 euro). Maar dat is niet zo, als je dieper in de prijslijsten duikt en appels met appels vergelijkt. De goedkoopste EV9 heeft namelijk een verhoudingsgewijs kleine batterij van 76,1 kWh, terwijl de versies met 99,8 kWh minimaal 68.795 euro kosten. Dat is zelfs 800 euro duurder dan een Ioniq 9, die bovendien over een batterij van 110,3 kWh beschikt.

De goedkoopste Ioniq 9 AWD – dus met twee elektromotoren – kost minimaal 71.995 euro. Voor een AWD-versie van de Kia EV9 betaal je minimaal 72.295 euro. Kortom, wat betreft de prijzen zijn de concerngenoten enorm aan elkaar gewaagd. Hyundai grijpt de komst van de Ioniq 9 aan om digitale extra’s te verkopen. Optische gebbetjes zoals nieuwe schermachtergronden en licht­animaties voor de koplampen. Als je ziet wat de auto wel niet kost, vinden we het flauw dat Hyundai zo een paar tientjes extra probeert te verdienen. Maar je koopt deze extra’s puur voor de leukigheid, Hyundai hangt geen digitaal prijskaartje aan essentiële functies als stoelverwarming - iets wat BMW wel heeft gedaan.

Kinder Surprise

Met de Ioniq 9 probeert Hyundai niet alleen klanten weg te lokken bij Kia, maar ook bij de dure Duitse merken. Die doelgroep schrikt niet van de verkoopprijs van bijna 70 mille, maar wel van de autosleutel. In plaats van associaties op te roepen met een duur horloge, doet het ovale zendertje ons eerder denken aan een plastic verrassingsei van Kinder Surprise.

Over kleine ergernissen gesproken: tussen de tien lakkleuren waaruit je kunt kiezen, zit maar één vrolijke kleur: het groen dat je op de foto’s ziet. Het heet Ionosphere Green Pearl en kost 995 euro extra. Dat de op-een-na vrolijkste kleur bruin is, zegt genoeg. Dat je grote SUV’s weldegelijk blauw of rood kunt spuiten, bewijst Kia met de EV9.

Conclusie

Hyundai snapt dat je met zes passagiers aan boord de bestuurder maximaal moet ontzien. De Ioniq 9 doet dat uitstekend. Zijn batterij is zo groot, dat je niet hoeft te stressen over de actieradius. Onze gevarieerde testrit had-ie 570 kilometer lang kunnen volhouden. Bovendien is het een praktische auto met een simpele bediening. Kiezen tussen de Ioniq 9 en de EV9 is ook eenvoudig, want bij Hyundai krijg je meer auto voor je geld.