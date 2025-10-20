Toyota lanceert poepchic automerk en gaat strijd aan met Rolls-Royce

Nieuws

Toyota zoekt het hogerop door een luxueus automerk te introduceren dat bóven Lexus komt te staan. De merknaam klinkt vertrouwd in de oren: Century.

Tijdens de Japan Mobility Show van 2024 stonden op de Toyota-stand twee modellen met de naam Century; een sedan en een SUV. En het deed Akio Toyoda pijn om deze hoogwaardige modellen te zien tussen de gewone Toyota’s. De voorzitter van Toyota heeft nu besloten om van Century een geheel eigen merk te maken, nog luxer dan Lexus.

Century gaat strijd aan met Rolls-Royce

Wat moet je je voorstellen bij een automerk dat boven Lexus komt te staan? Denk aan poepchique auto’s die de absolute hoofdprijs moeten kosten en waarvan er maar weinig gebouwd worden. Zoals de modellen van Rolls-Royce of Bentley. Bij Toyota vinden ze de vergelijking met Bentley mogelijk zelfs een belediging, want in hun ogen wordt Century echt “de top van de top”.



Toyota Century uit 1967

De naam Century klinkt vertrouwd, want hij prijkt op een legendarische luxesedan: de Toyota Century (zie onderstaand artikel). Sinds 1967 wordt deze statige limousine in kleine aantallen voor de thuismarkt gebouwd. Hoogwaardigheidsbekleders van de Japanse regering, de leden van het keizerlijk hof en hotemetoten van grote, rijke concerns laten zich erin rondrijden

Tegenwoordig dient Toyota de wereldwijde topklasse met de Lexus LS, maar op de hiërarchische ladder staat de Century nog altijd eenzaam bovenaan. Terwijl robots de Lexus in elkaar schroeven, wordt de Century nog altijd met de allergrootste zorg handmatig opgebouwd. Misschien zelfs wel met meer aandacht voor kwaliteit dan Rolls-Royce aan de Phantom besteedt …

Tijdens de Japan Mobility Show van 2025 trekt Toyota het doek van een gloednieuwe Century - een statige coupé. Bovenstaande afbeelding is een teaser.