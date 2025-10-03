Deze droombatterij lost een groot probleem van accu's in één klap op

Nieuws

Elektrische auto’s van nu kampen met een probleem: de zware en logge accu’s nemen veel ruimte in. In Amerika is nu een batterij ontwikkeld met die 50 procent meer actieradius biedt zonder dat hij groter wordt.

Het Amerikaanse bedrijf 24M uit Massachusetts heeft een nieuwe manier bedacht om een batterij te bouwen. Normaal worden eerst losse cellen gemaakt. Die cellen worden samengevoegd tot modules en daarna in elkaar gezet tot één groot accupakket.

Bij de ETOP- batterij van 24M gaat dat heel anders. Daar worden de elektroden – dat zijn de plus- en minpolen van de batterij – direct verpakt in een dunne kunststof laag. Die laag gaat meteen in het accupakket. Er zijn dus geen aparte cellen en modules meer nodig.

Het voordeel van deze methode is dat veel metaal en kunststof overbodig wordt. Normaal dienen die materialen alleen als omhulsel of steunstructuur, maar bij deze batterij kun je ze gewoon weglaten. Zo wordt het accupakket eenvoudiger, lichter en goedkoper om te maken.

Meer energie, minder kosten

Het resultaat is dat 80 procent van de accu uit werkzame elektroden bestaat, terwijl het bij traditionele batterijen slechts om 30 tot 60 procent gaat. Dit zorgt ervoor dat EV’s tot wel 50 procent meer range kunnen krijgen, terwijl een grotere batterij niet nodig is. Verder kun je ook nog eens flink besparen op de materialen, waardoor de batterijen goedkoper te produceren zijn.

Flexibeler ontwerp

Een ander voordeel is dat de batterij kan worden aangepast aan de vormgeving van de auto. De dunne polymeren laten zich makkelijker vormen, waardoor fabrikanten batterijen kunnen maken die precies in de auto passen. De standaard rechthoekige blokken zijn dus niet meer nodig.

Klaar voor productie

Volgens 24M staat de technologie dicht bij serieproductie. De eerste prototypes zijn al gebouwd en worden dit najaar geleverd aan een grote autofabrikant, die ermee gaat testen. Helaas is niet bekend welke fabrikant ... Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste auto’s met deze ETOP-batterij in 2028 op de weg verschijnen. Ook voor de luchtvaart kan deze batterij handig zijn. Omdat de test- en goedkeuringsprocessen daar korter verlopen, kan het zelfs zijn dat deze sector eerder aan de beurt is.