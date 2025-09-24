Zo lang kan een elektrische auto doorrijden op een lege batterij

Nieuws

Wat gebeurt er als de batterij van je auto leeg is? Je kunt nog even doorrijden, maar eigenlijk is dat levensgevaarlijk. Dat blijkt uit een test van de ADAC. Wat er gebeurt met de auto, zal je verbazen.

De Duitse zusterorganisatie van de ANWB zocht uit wat er gebeurt als een auto niet genoeg stroom heeft om het volgende laadpunt te bereiken. Komt de auto meteen stil te staan en kun je niets meer? Of is er in de diepe krochten van de batterij nog wat reserve? Wees gerust, dat laatste is het geval. Maar je kunt het er beter niet op gokken.

De ADAC testte zes verschillende elektrische auto’s op zijn testterrein in Beieren. Het ging om een BYD Seal, een Nio EL6, een Kia EV6, een Tesla Model Y, een Volvo EX40 en een Volkswagen ID.3. Alle auto's bleken nog wat stroomreserve te hebben, zodat je nog naar een laadpaal in de buurt kunt rijden.

Zo werd getest

De ADAC geeft een advies dat logisch klinkt: eigenlijk moet je de batterij van je elektrische auto gewoon niet leegrijden. Zoals je ook op tijd moet tanken bij een auto met verbrandingsmotor. In Duitsland kun je zelfs een boete krijgen als je strandt met een lege batterij.

Maar wanneer spreek je over 'bijna leeg'? Weinig actieradius is subjectief: waar sommige mensen al bij 10 procent dikke stress krijgen, blijven anderen zelfs bij 2 procent nog optimistisch. En het maakt ook uit of je in Amsterdam rijdt, waar op elke hoek van de straat een laadpaal staat, of in dunbevolkt Zeeuws-Vlaanderen.

De zes auto's begonnen aan de test met een batterijlading tussen de 20 en 30 procent. Vervolgens reden de testers door tot de batterij leeg was. In de dagelijkse praktijk zou een automobilist waarschijnlijk proberen om zo zuinig mogelijk te rijden als de accureserve in zicht is, maar dat deed het Duitse testteam niet. Ze negeerden alle waarschuwingen en reden door alsof de batterij nog vol was.

De ADAC ontdekte het volgende patroon als het einde van de batterijreserve in zicht is.

1. Een bescheiden waarschuwing

De eerste waarschuwing komt bij de meeste auto’s vrij vroeg, bij een resterende actieradius van 40 tot 80 kilometer of 15 tot 20 procent batterijlading. Vaak kleurt het batterijsymbool dan oranje of verschijnt er een melding als 'Batterijlading laag' of 'Graag spoedig laden'. In dit stadium merk je tijdens het rijden nog niets bijzonders: alles functioneert 'zoals het heurt' en er is nog voldoende reserve.

2: De auto waarschuwt nadrukkelijker

Bij een batterijlading van 9 procent en een actieradius van minder dan 30 kilometer wordt het spannender. Dan klinken in sommige auto's ook geluidssignalen. Afhankelijk van het model verandert de kleur van het instrumentarium en word je steeds nadrukkelijker herinnerd aan het lage accupeil. Sommige auto's stellen ook besparende maatregelen voor, zoals overschakelen naar de Eco-stand of de airco uitzetten.

Toch kun je nog vrij normaal doorrijden. Alleen bij stevig accelereren is soms niet meer het volledige vermogen beschikbaar.

3: Vermogen wordt begrensd

Als de resterende actieradius onder de 10 kilometer komt, nemen de auto's vaak zelf het heft in handen. Zo wordt het vermogen merkbaar afgeknepen. Je kunt de auto in deze toestand nog rijden, maar op de snelweg moet je eigenlijk niet meer komen.

Wie nu nog steeds doorrijdt, ziet vervolgens een nul op het display bij de resterende kilometers en bij de acculading. Bij sommige elektrische auto’s verschijnt nu ook een schildpadsymbool. De BYD liet bij een acculading van 5 procent alleen nog streepjes zien in plaats van een resterende actieradius; de andere auto's telden helemaal terug tot nul.

Met lege batterij nog 15-20 km

Geen enkele auto hield er plotseling mee op als de actieradius op 0 kilometer kwam te staan, wat wel gebeurt bij een smartphone die leeg is. De auto's schakelden over op de zogenoemde noodloopreserve – een buffer voor noodgevallen. Alle zes de testauto’s kwamen nog tussen de 15 en 20 kilometer ver, tot ze uiteindelijk zelfs een snelheid van 50 km/h niet meer haalden. In deze reservefase wordt het vermogen steeds verder beperkt en wordt rijden steeds gevaarlijker. De maximaal haalbare snelheid daalt en het optrekken verloopt zeer traag.

Bron: ADAC

Noodloop = stoppen

Als de auto's niet meer in staat zijn om 50 km/h te rijden, moet je oppassen. Dan kunnen ze er elk moment mee ophouden. Staat de auto dan niet veilig, dan kun je nog proberen hem opnieuw te starten. Sommige modellen laten zich dan nog een paar meter verplaatsen. Vaak werkt er echter helemaal niets meer.

Je moet er rekening mee houden dat de auto elk moment kan uitvallen en dus moet je de auto altijd veilig stil kunnen zetten, bijvoorbeeld aan de kant van de weg of op een parkeerplaats.

Conclusie

De noodloopreserve is niet te vertrouwen en moet je dus vermijden. Zeker in de winter bij lage temperaturen, of als een accu al flink verouderd is, kan het zijn dat je vrijwel geen noodstroom hebt. De auto valt dan nog abrupter uit dan in de zomer.

De test werd uitgevoerd met nieuwe auto's, op een vlak circuit en bij milde temperaturen.