Toyota investeert plotseling 680 miljoen in iets waar ze nooit echt in geloofden

Toyota hield lang vol dat de toekomst lag bij hybrides en waterstof. Dat ze nu echt helemaal om zijn en geloven in batterij elektrische aandrijving bewijzen de kostbare plannen om BEV’s te gaan bouwen in Europa.

Toyota geeft toe: batterij-elektrische auto’s hebben de toekomst. De Japanners laten weten dat ze 680 miljoen euro gaan investeren in de bestaande fabriek in het Tsjechische Kolin. In die fabriek worden nu 220 duizend Aygo’s X en Yaris Hybrids per jaar gebouwd. De fabriek wordt flink uitgebreid met onder meer nieuwe spuitfaciliteiten en lasstraten.

Het roer om

Om te zeggen dat het roer volledig omgaat, dat gaat te ver. Toyota blijft ook inzetten op hybride-techniek, zowel met als zonder stekker, en waterstof. Daarmee houden ze vast aan een meersporenplan. Toch laten ze met deze investering zien dat elektrische auto’s voor de toekomst in Europa belangrijk zijn. Het merk ‘bedacht’ de hybride met de eerste Prius en bouwde de techniek buitengewoon succesvol uit naar zo’n beetje het hele assortiment. De hybridetechniek werd in vrijwel alle modellen doorgevoerd en werd zo normaal dat het merk in Nederland onlangs besloot om de (te dure) Prius van de markt te halen.

Nieuw model Toyota

Welk model de japanners in Kolin gaan bouwen, vertellen ze nog niet. Het enige dat ze daarover loslaten is dat het om een heel nieuw model zal gaan. Logischerwijs zou dat een compact model zijn dat populair zal zijn in Europa. Wij gokken op de eerste versie van een geheel elektrische Yaris.