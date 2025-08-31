Het ideale vervoermiddel: het vliegtuig, de trein of toch de auto?

Nieuws

Als ik met mijn collega’s op Schiphol verzamel voor een persreis, discussiëren we steevast over de beste manier om de luchthaven te bereiken. Meestal vertrekken we op een tijdstip dat met zich meebrengt dat je onvermijdelijk in de ochtendspits moet rijden. En dan starten de discussies: is het sneller met de trein of met de auto?

Velen zweren bij de auto, want ‘de treinen zijn altijd te laat, als ze al rijden’. Horrorverhalen over stakingen, blaadjes op de rails en zoekgeraakte machinisten doen het altijd goed. Anderzijds rukt altijd wel iemand een verhaal uit de vergetelheid over een brug die open stond, een gekantelde vrachtwagen of een storm die het verkeer lamlegde.

Ideale vervoermiddel bestaat niet

Het ideale vervoermiddel bestaat niet. Een paar weken geleden vroeg een vriend op het allerlaatst of ik meewilde naar Beyoncé in het Stade de France in Parijs. Doen of niet doen? Toch maar doen. Ik had die ochtend nog een afspraak die ik niet kon afzeggen en wist dat er niet al te veel mocht misgaan, wilde ik op tijd komen. Vliegen was geen optie. De Eurostar was wel mogelijk, maar dan zou ik naar Brussel-Zuid moeten rijden en hopen dat het verkeer niet muurvast zou staan.

Ik gokte dat ik het beste met de auto van Nijmegen naar Parijs kon rijden. Na de spits, in de daluren. Maar dat heb ik geweten. Al om 12 uur reed ik mezelf vanuit Eindhoven volledig vast ver vóór de Ring van Antwerpen. Ik probeerde zen en mindful mijn lot te ondergaan en niet te veel op de oplopende aankomsttijd van Google te letten. Acuut kreeg ik medelijden met al onze Vlaamse lezers die in de buurt van Antwerpen wonen en hier elke dag vaststaan. En met mezelf, omdat de stress net zo hard opliep als de reistijd.

Het Wonder van Frankrijk

Toen eindelijk de horde van de Kennedytunnel genomen was, leek de weg naar ‘Queen B’ open te liggen … totdat verderop een ongeluk gebeurde en het vastliep tussen Gent en Lille. Wederom sloeg Google Maps op tilt en ik ook. Aankomsttijd: 19.30 uur, terwijl het concert om 19 uur zou beginnen. Koortsachtig zocht ik alternatieven. Zal ik de auto in Lille parkeren en daar de Eurostar pakken? Of gewoon opgeven, teruggaan en nooit meer in mijn leven een impulsieve beslissing nemen?

Al tobbend bereikte ik Lille … en toen vond het Wonder van Frankrijk plaats. Over een rustige A1 reed ik in één streep door naar Parijs St-Denis, verscheen keurig op tijd op de afgesproken plek en had een topavond. Maar de volgende keer pak ik toch het vliegtuig, of de trein. Of toch de auto?