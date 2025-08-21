Deze vakantielanden zijn ideaal voor snelheidsduivels

Nieuws

Veel Nederlanders ervaren het rijden met de maximumsnelheid van overdag als een sukkelgangetje. Gelukkig mag je in de meeste vakantielanden harder. In sommige mag je zelfs overdag sneller rijden dan 130 km/h, en dan hebben we het niet alleen over Duitsland!

Wat is 100 km/h nu in een moderne auto? Zeker langere ritten lijken met die snelheid een eeuwigheid te duren. Ben jij de Nederlandse maximumsnelheid voor overdag ook zo zat? Dan ben je blij dat je in vrijwel alle ons omringende landen 24 uur per etmaal harder mag rijden dan 100 km/h.

In België is de maximumsnelheid op veel snelwegtrajecten 120 km/h en in Frankrijk kun je op de tolwegen honderden kilometers achtereen met 130 km/h doorkarren. En er zijn landen waar het nog sneller mag.

Om misverstanden en bekeuringen te voorkomen: daar hoort Oostenrijk niet meer bij. Het land heeft in 2019-2020 kort geëxperimenteerd met een maximum van 140 km/h, maar dat werd algauw weer teruggeschroefd naar 130 km/h. Qua verkeersdoorstroming was de hogere maximumsnelheid een succes. Dat het experiment vroegtijdig weer werd afgeblazen had alles te maken met de extra CO2-uitstoot die het met zich meebracht.

Duitsland: adviessnelheid 130 km/h, maar …

Op veel trajecten van de Duitse autobahn geldt geen maximumsnelheid. Daar mag je dus zo hard als je wilt. Alleen lijken die stukken steeds korter en geringer in aantal te worden, bovendien gooien de vele Baustellen (wegwerkzaamheden) roet in het eten.

Mis geen auto- of verkeersnieuwtje meer en meld je aan voor de gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Overigens is het ontbreken van een snelheidslimiet geen vrijbrief voor roekeloos rijden. Je dient altijd en overal rekening te houden met de geldende omstandigheden en langzamere verkeersdeelnemers. Doordat veel stukken autobahn maar twee keer twee rijstroken kennen, moet je bijvoorbeeld regelmatig vol in de remmen voor langzamere verkeersdeelnemer die vrachtwagens of caravans inhalen.

Daarnaast gelden in de buurt van grotere steden meestal wel maximumsnelheden. En ook tijdens of vlak na regenbuien (bei Nässe) dien je je snelheid conform de borden aan te passen.

Polen: tot 140 km/h

Op de Poolse autostrady mag je 140 km/h rijden. Maar let op, daarnaast kennen ze in Polen de zogenaamde drogi ekspresowe. Die hebben ook gescheiden rijbanen en ongelijkvloerse kruisingen, maar er geldt een maximumsnelheid van 120 km/h. Houd de borden dus goed in de gaten!

Tsjechië: tot 150 km/h

Binnenkort beginnen ze in Tsjechië een proef waarbij je op een aantal snelwegen geen 130, maar 150 km/h mag rijden. Momenteel worden langs de desbetreffende wegen variabele borden geplaatst, want de toegestane maximumsnelheid kan in verband met drukte of slecht weer worden verlaagd.

Bulgarije: tot 140 km/h

In Bulgarije mag je op de meeste snelwegen niet harder dan 130 km/h, maar op de nieuwste wegen is deze verhoogd naar 140 km/h. Dit wordt altijd met borden aangegeven.

Turkije: tot 140 km/h

Ook in Turkije geldt niet één vaste maximumsnelheid. Op veel snelwegen is 120 km/h het maximum, maar in sommige gevallen mag je 130 of zelfs 140 km/h rijden. Dit wordt altijd met borden aangegeven.

Isle of Man: geen maximum

Isle of Man is Brits Kroonbezit, maar strikt genomen is het geen onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. Het eiland ligt in de Ierse Zee, tussen noordelijk Engeland (Lake District) en Noord-Ierland in. Buiten de bebouwde kom geldt op Isle of Man geen maximumsnelheid.

Dat betekent echter niet dat je altijd zo hard mag scheuren als je kunt. Als je harder rijdt dan gezien de omstandigheden verantwoord is, kun je alsnog beboet worden voor roekeloos rijgedrag.