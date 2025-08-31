Elektrisch of benzine bij private lease? Deze keuze maken de meeste Nederlanders

Ervaar de Citroën C4: uitstekende actieradius, 8 jaar garantie en verrassend betaalbaar!

Bij de autoverkopen in Nederland blijkt hybride de meest populaire aandrijflijn, maar hoe zit dat als je kijkt naar auto’s met een private lease contract?

Private lease wordt steeds populairder. Dit jaar kozen dus al 22.771 mensen voor een private lease contract. En dat is best logisch te verklaren: private lease neemt alle zorgen rondom autorijden weg. Over de wegenbelasting, de verzekering en het onderhoud hoef je niet na te denken. Gewoon even tanken of stroom tappen als het lampje begint te branden, dat is het enige.

Private lease: vaker elektrisch of benzine?

Als je naar de autoverkopen in Nederland kijkt, zie je dat er inmiddels meer auto’s met een elektrische aandrijflijn worden verkocht ten opzichte van traditionele benzineauto’s. Is dat bij private lease ook zo? Nee, maar het scheelt niet veel. Dit jaar zijn er tot en met juli 6579 registraties gedaan voor een private leasecontract voor een benzineauto, terwijl dat getal voor EV’s stokt bij 6260.

Populairste private lease auto’s

Als je kijkt naar de populairste auto’s van Nederland met private lease (zie bericht hierboven) begrijp je waar dit vandaan komt. De allerpopulairste is de Toyota Aygo X (1518 registraties), op de voet gevolgd door de Kia Picanto (1460). Samen zijn de twee modellen dus goed voor bijna de helft van alle benzineauto’s die dit jaar met een private leasecontract zijn besteld.

Dat is best logisch, aangezien beide auto’s tot de goedkoopste opties behoren. Kijk maar naar onze private lease vergelijker: daar vind je de Aygo X al vanaf 269 euro, de Kia Picanto is zelfs nog een tientje per maand goedkoper.

Private lease: Aygo X vs Picanto

De Toyota Aygo X is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 269,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Aygo X private lease prijzen.

De Kia Picanto is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 259,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Picanto private lease prijzen.

Private lease elektrisch

Al worden er dus ook steeds meer elektrische auto’s met een private leasecontract gereden. Dat komt mede door het feit dat auto’s met een elektrische aandrijflijn steeds betaalbaarder worden. Je vindt momenteel in onze private lease vergelijker acht auto’s voor minder dan 300 euro per maand (zie artikel hierboven), waarvan er vier elektrisch zijn. Waaronder de twee goedkoopste. Naar alle waarschijnlijkheid duurt het niet lang meer tot elektrische auto’s populairder worden dan benzineauto’s met private lease.

Private lease neemt veel onzekerheden omtrent elektrisch rijden weg. Je hoeft je namelijk niet druk te maken over restwaarde of afschrijving, je betaalt simpelweg een maandelijks bedrag en hoeft nergens meer bij stil te staan.

Elektrisch leasen? Hier vind je de beste deals

En andere aandrijflijnen?

Hoe zit het dan met de andere aandrijflijnen? Op de derde plaats staan de volledig hybride modellen met 4502 registraties. Denk hierbij aan de Toyota Yaris of Yaris Cross. 3506 mensen opteerde voor een mild-hybrid, terwijl 1854 plug-in hybrides dit jaar met een private leasecontract de deur uitgingen. LPG (60 registraties) en Range Extender EV’s (9) blijven ver achter. Tot slot diesel: er werd slechts één auto die diesel lust dit jaar privé geleased.

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

