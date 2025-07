De goedkope Tesla gaat in eindelijk productie, maar dit verpest de feestvreugde

Nieuws

Het hoge woord is eruit: de langverwachte goedkope Tesla rolt sinds juni 2025 van de band, maar het is niets meer of minder dan een goedkope Tesla Model Y … Berg de slingers maar weer op.

Het goedkope model dat Tesla er weer bovenop moet helpen, is geen gloednieuwe auto. “Het is gewoon een Model Y”, vertelt Elon Musk. Dit verklapte Tesla’s topman tijdens de presentatie van de meest recente kwartaalcijfers.

5 jaar wachten op Tesla Model 2

De boodschap is een teleurstellende afloop van een vijf jaar durende soap. De basis voor alle speculaties werd gelegd in 2020. Toen beloofde Musk voor het eerst dat er een betaalbare Tesla in de planning zat - in de volksmond al snel de Tesla Model 2 genoemd.

Wat volgde, was een eindeloze stroom aan geruchten over het al dan niet verschijnen van deze auto. Uiteindelijk gat Elon Musk in oktober 2024 aan weinig heil te zien in een betaalbaar model. Maar in januari 2025 slingerde Tesla de geruchtenmolen eigenhandig weer aan door de komst van een betaalbaar model alsnog te bevestigen.

'Mensen kunnen de Model Y niet betalen'

Nu weten we dus dat het gaat om een goedkope uitvoering van de Tesla Model Y. Een kaal basismodel, wat dat ook mag betekenen, want Tesla’s staan juist bekend om hun riante uitrusting.

Hoewel we liever een compleet nieuw model hadden gekregen - een echte Model 2 - snappen we Musks redenatie wel: “Mensen willen de Model Y graag kopen, maar hebben niet genoeg geld op hun bankrekening om hem te betalen. Dat is het probleem. Ze willen wel, maar kunnen niet. Dus hoe goedkoper we de auto maken, hoe beter.”

Op dit moment betaal je minimaal 45.990 euro voor een Tesla Model Y. Tijdelijk gaat daar 4000 euro vanaf (zie onderstaand artikel). Hoeveel goedkoper kan Tesla de elektrische SUV realistisch gezien maken? En is dat goedkoop genoeg? Ga jij plotseling overstag als je een kaal basismodel kunt kopen voor laten we zeggen 39.990 euro?

