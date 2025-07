Rijders van dit merk zitten het vaakst dronken achter het stuur

Nieuws

Het zit BMW-rijders niet mee. Ze worden al beschuldigd van het niet gebruiken van de richtingaanwijzer. En nu is er een onderzoek dat aantoont dat ze het vaakst onder invloed achter het stuur van hun auto kruipen.

Een nieuw onderzoek in Amerika's 50 grootste steden, laat pijnlijk zien dat menig BMW-rijder het niet zo nauw neemt met de regel om niet onder invloed van drank of drugs achter het stuur van zijn auto te stappen. BMW-rijders zijn per 1000 automobilisten het sterkst vertegenwoordigd met gemiddeld 3,09 gevallen van DUI's (Driving Under the Influence).

Ze worden op de voet gevolgd door de bestuurders van een Ram met 3 DUI's per 1000 bestuurders. Op de derde plaats staan Acura-rijders, het luxemerk van Honda dat wij in Europa niet kennen. 2,69 bestuurders per 1000 automobilisten zijn betrapt met teveel drank achter het stuur, of drugs.

Audi en Volvo kennen we wel in Europa. Bestuurders van deze merken staan op een bedenkelijke gedeelde vierde plaats met 2,42 gevallen. En wij maar denken dat Volvo-rijders zulke verstandige mensen zijn ...

Nee, dan kun je beter een Land Rover tegenkomen. Met 1,16 gevallen staat dit merk onderaan de lijst - wat in dit geval goed is. Alleen Mercury-rijders zijn nog braver (0,86 betrapte dronken bestuurders).

Glaasje op, laat je rijden

Dat betrekkelijk jonge bestuurders de verkeersveiligheidscampagne 'Glaasje op, laat je rijden' uit de jaren 70 helemaal niet kennen, laat het onderzoek ook zien. Generatie Z (geboren tussen 1997 en 2012) werden het vaakst onder invloed betrapt. Van de 1000 bestuurders, behoren 2,62 automobilisten tot deze digital natives.

De millennials zitten met een score van 2,4 per 1000 rijders vlak achter generatie Z. Dat verstand met de jaren komt, bewijst de leeftijdscategorie van 79 tot 95 jaar. Deze groep zit nauwelijks onder invloed achter het stuur van zijn auto (0,21 per 1000 rijders).