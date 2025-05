Hoe kan het dat de weg soms nat lijkt als het warm is?

Nieuws

Je zit op een snikhete en kurkdroge dag in de auto, maar toch lijkt de weg voor je nat. Hoe kan dat?



Dat de weg nat lijkt op een droge dag is optisch bedrog. Dit wordt veroorzaakt door een fata morgana, oftewel luchtspiegeling.

Wat is een fata morgana?

De term doet denken aan de attractie met dezelfde naam in de Efteling, en aan tekenfilms waarin een dorstige reiziger ineens een oase met palmbomen, water en eten ziet opdoemen in een woestijn. Maar een fata morgana is in werkelijkheid een natuurkundig fenomeen – en beslist géén hallucinatie.

Een fata morgana ontstaat door lichtbreking: de manier waarop lichtstralen buigen als ze door de luchtlagen van verschillende temperaturen 'reizen'. Warme lucht ligt dan direct boven het hete asfalt, terwijl de lucht daarboven koeler is. Door het temperatuurverschil buigen de lichtstralen omhoog. Jouw ogen volgen die gebogen stralen alsof ze recht zijn, waardoor je iets waarneemt op een plek waar het niet werkelijk is.

Tip Betaalbare premie en goed verzekerd Interpolis AutoBewust heeft één van de laagste premies van Nederland. Nu exclusief verkrijgbaar via Rabobank. Bereken je premie

Luchtspiegeling op het asfalt

Op hete dagen zie je dit verschijnsel vaak op lange, rechte stukken autoweg. Het asfalt wordt bloedheet, terwijl de lucht erboven relatief koel blijft. Het gevolg: een luchtspiegeling. Wat je ziet, is eigenlijk de weerspiegeling van de blauwe lucht of een object verderop, gebogen door het temperatuurverschil. Daardoor lijkt het alsof het wegdek nat is – alsof er een plas water ligt die steeds verder opschuift naarmate je dichterbij komt.

Schrijf je nu in voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang al het interessante autonieuws wekelijks in je mailbox!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Geen water, wel wetenschap

Deze vorm van luchtspiegeling komt dus niet door vocht, maar door de hitte. Het is een perfect voorbeeld van hoe ons brein – op basis van fysica – iets waarneemt dat er eigenlijk niet is.

Dus de volgende keer dat je denkt: hé, is de weg nat?, dan weet je dat het een fata morgana is. Geen oase, geen plas – gewoon hete lucht die je voor de gek houdt.