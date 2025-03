Formule 1 GP Australië gratis kijken: 2 manieren (met stap voor stap uitleg)

Nieuws

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op losbarsten en de eerste race vindt komend weekend plaats in het Australische Melbourne. In dit artikel lees je hoe je de F1 GP van Australië gratis kunt kijken.

Manier 1: gratis kijken via een VPN

Een VPN (virtueel particulier netwerk) is een dienst waarmee je het internet voor de gek kunt houden over waar jij je bevindt. Zo kun je doen alsof je thuis bent, maar eigenlijk aan de andere kant van de wereld zijn. Of je kunt doen alsof je ergens in het buitenland bent, terwijl je de deur niet uit bent geweest.

Met name dat laatste is mooi als je van Formule 1 houdt, want in sommige landen worden de races nog op openbare netten uitgezonden. Als je je VPN laat voorkomen dat je in Oostenrijk bent, kijk je zo gratis met de Oostenrijkers mee via Servus TV. Een voorbeeld van zo’n VPN-dienst is CyberGhost. Helemaal gratis is het niet, want je betaalt natuurlijk wel voor je VPN. Dit kost vanaf €2,19 per maand.

Zo kijk je de F1 GP gratis met een VPN

Ga naar de website van CyberGhost en maak een account aan. Open de app van CyberGhost en log in met het account dat je hebt aangemaakt. Geef de app via de pop-up die verschijnt toestemming om een VPN-configuratie toe te voegen. Klik in de app op ‘Beste locatie’ en ga naar ‘Streaming’. Zoek via de zoekbalk naar ‘Oostenrijk’. Je ziet nu een VPN die is geoptimaliseerd voor Servus TV. Klik erop. Ga naar de Formule 1-pagina van Servus TV en klik op de livestream.

Kijk F1 via CyberGhost

Manier 2: gratis F1 kijken via F1 Pro

Een andere manier om de GP van Australië gratis te kijken, is bij F1 Pro. Dit is de officiële zender van de Formule 1 en je mag de dienst 7 dagen gratis uitproberen. De actie is bedoeld voor nieuwe abonnees van F1 TV Pro.

F1 Pro is een streamingdienst - zoals Netflix en HBO Max - die zich volledig toelegt op de Formule 1. Jij kijkt er alle races, maar ook de kwalificaties en de trainingen live. De beste internationale journalisten waaronder Will Buxton en Tom Clarkson verzorgen bij F1 TV Pro voorprogramma’s en pre-shows bij alle trainingen en alle races.

Daarbij is duidelijk dat dit de mensen van de Formule 1 zelf zijn, want ze krijgen iedereen voor de camera. De afgelopen jaren werden ook steeds meer documentaires toegevoegd en zijn er korte technische items waarin zaken worden uitgelegd.

Voordeel is ook dat je op elk moment de race kunt kijken, het hoeft niet live. Je hoeft zelfs niet bang te zijn dat je halverwege de race binnenkomt, want wanneer je tijdens een race inschakelt, wordt je gevraagd of je live wil kijken of vanaf de start. Ook heel cool is dat je met F1 Pro kunt schakelen tussen de officiële F1 feed, de internationale feed en alle boordcamera’s van de rijders. Je kunt er dus voor kiezen om de hele race met Max mee te beleven op je iPad, terwijl je op je TV de race volgt. Ook kun je kiezen voor Nederlands commentaar dat wordt aangeleverd via ViaPlay

F1 Pro is beschikbaar via je telefoon, je computer en als app op de meeste smart tv’s.

F1 kijken bij F1 TV Pro

Tijden GP Australië

Dan nog even over de GP van Australië die dit weekend plaatsvindt. De vrije trainingen zie je van donderdag op vrijdagnacht om 2.30 uur en 6.00 uur Nederlandse tijd. De derde vrije training start op vrijdag op zaterdagnacht 2.30 uur en de kwalificatie zie je zaterdagochtend 6.00 uur. De race tot slot start zondagochtend 5.00 uur.

In ons F1 tijden-artikel zie je alle tijdschema's van dit jaar.

Eerste race voor Ferrari voor Lewis Hamilton

En dit is waarom je F1 2025 dit jaar moet kijken. Was het vorig jaar al mega spannend met vier winnende teams en zeven winnende rijders? Dit jaar belooft het nog veel spannender te worden, want een jaar voor er grote aanpassingen komen, staan de teams dichter bij elkaar dan ooit. De verschillen zijn mega klein en om elke centimeter asfalt zal gestreden worden.

En dan alle grote vraagtekens, hoe zal Lewis Hamilton het bij Ferrari doen? Zal hij Leclerc verslaan? En hoe doen de vijf rookies het? Wordt het Max Verstappens vijfde titel, Lewis Hamiltons achtste of Lando Norris’ eerste? En dat laatste kan alleen als zijn snelle teamgenoot Piastri hem niet verslaat. Je ziet het komend jaar allemaal via je VPN, op Viaplay of bij F1 Pro.