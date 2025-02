Dit is waarom er golfbal-putjes in nieuwe autobanden zitten

Nieuws

Toen de techneuten van Continental op de golfbaan stonden, kregen ze een ingeving: zouden die putjes, deukjes, kuiltjes of ‘dimples’ in golfballen ook helpen voor de stroomlijn van autobanden?

De voorloper van de moderne golfbal was bruin van kleur en zo glad als een pingpongbal. Maar toen bleek dat gebutste exemplaren met allemaal putjes en kuiltjes in het oppervlak beter vlogen, kregen nieuwe ballen een patroon. De gemiddelde golfbal heeft 392 dimples. De deukjes helpen om de aerodynamica te verbeteren.



EcoContact 7-banden met dimples

Als je goed kijkt, zie je dat de nieuwe EcoContact 7-banden van Continental ook kuiltjes hebben. Op de wang zitten honderden van deze zogeheten Aerodimples. Volgens Continental verminderen ze de luchtturbulentie achter het wiel, waardoor het minder energie kost om de zomerband rond te laten draaien.

Om de autoband nog efficiënter te maken, gebruikt Continental voor het loopvlak een nieuwe rubbersamenstelling. Die heeft zelfs een naam: Green Chili 3.0. Het compound is speciaal ontworpen voor een lage rolweerstand. Voor de sportievere EcoContact 7 S is het rubberrecept subtiel aangepast voor meer grip en betere prestaties, voornamelijk op nat wegdek.

De EcoContact 7-banden zijn bedoeld voor elektrische auto’s, waarbij zuinig rijden meteen merkbare gevolgen heeft voor de het rijbereik. Maar de bandenboer zal eigenaren van benzine- en dieselauto's niet van zijn erf jagen.



MythBusters, auto's en golfballen

Het idee dat de putjes van een golfbal ook kunnen werken voor de stroomlijn van auto’s, is niet nieuw. Wij herinneren ons een aflevering van MythBusters waarin een auto met kuiltjes in de carrosserie zuiniger is dan een ‘gladde’ auto. Presentator Adam Savage blikt in bovenstaande video terug op deze spraakmakende mythe.