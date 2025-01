Dit nadeel van EV’s blijkt minder groot dan je denkt

Nieuws

EV-tegenstanders vertellen je dat de batterij van een elektrische auto al na enkele jaren zover is gedegradeerd dat die onbruikbaar is geworden. De realiteit blijkt echter anders te zijn en het fenomeen is helemaal niet zo’n groot probleem als je misschien verwacht.

Dat is de conclusie van een onderzoek van RSEV - een Engelse organisatie die gespecialiseerd is in elektrische auto’s. Voor de studie analyseerde RSEV de batterijen van 300 elektrische auto’s met minimaal 50.000 kilometer op de teller. De resultaten hiervan zijn gepubliceerd op YouTube.

Accudegradatie valt mee

Gemiddeld behielden auto’s 90 procent van hun batterijcapaciteit na het afleggen van om en nabij 144.000 kilometer (90.000 miles), een degradatie van 10 procent. Dit valt erg mee, en bovendien moet worden opgemerkt dat accudegradatie het hardst gaat in de eerste paar jaar.

Dat blijkt wel uit verdere cijfers. Geen enkele onderzochte auto had te maken met meer dan 20 procent accudegradatie. Alle auto's behielden ruim 80 procent van hun originele capaciteit. De meest ervaren EV uit het onderzoek had ongeveer 210.000 kilometer (130.000 miles) op de teller, en had zelfs nog 85 procent over.

Bufferzone

Het onderzoek toont aan dat batterijen in EV’s veel van hun originele waarde behouden. Verder spelen autoproducenten in op de batterijdegradatie die wél plaatsvindt. Dit doen zij door een bufferzone in te stellen. Deze is verborgen voor de eigenaar en in eerste instantie niet te gebruiken.

Naarmate de batterij slechter wordt, wordt de bufferzone aangesproken om de verloren capaciteit te vervangen. Daarom kan het zo zijn dat een EV, ondanks de accudegradatie, na ruim 200.000 kilometer nog altijd dezelfde bruikbare actieradius heeft.

Positief toekomstbeeld

En om het nog positiever te maken: alle auto’s uit het onderzoek komen uit 2021 of 2022 en zijn in korte tijd fors gebruikt door leaserijders. De snellader is hierbij niet geschuwd en zoals je misschien weet zijn die minder bevordelijk voor de batterij. De resultaten van het onderzoek betreft dus elektrische auto’s die niet bepaald zachtzinnig zijn behandeld. En toch zijn de resultaten bemoedigend.

Daarbovenop komt dat de ontwikkelingen van batterijen snel gaan. De accupakketten in elektrische auto’s blijken al goed te zijn, maar worden in de toekomst alleen maar beter.