Waarom Vlamingen het uit hun hoofd laten om achter het stuur te appen

Nieuws

Uiteraard moet geen enkele autobestuurder onderweg met zijn smartphone bezig zijn, maar inwoners van Vlaanderen zijn al helemaal gewaarschuwd. Zij lopen namelijk het risico hun rijbewijs kwijt te raken.

Dat melden diverse Belgische media, waaronder VRT. Wanneer de politie een automobilist achter het stuur betrapt op het gebruik van zijn telefoon, kan het rijbewijs meteen worden ingetrokken. Pas na 15 dagen krijgt de bestuurder zijn rijbewijs weer terug. Ook moet hij of zij een boete van 174 euro aftikken.

Meer autonieuws? Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Jaarlijks 50 doden

Veel gemeenten in Vlaanderen voerden de maatregel al eerder in, maar vanaf 2025 doen Antwerpen en Leuven mee. Hierdoor geldt de straf effectief voor de hele Belgische deelstaat.

Woordvoerder Kristof Aerts van de gemeente Antwerpen: “Afleiding door smartphonegebruik achter het stuur leidt jaarlijks tot 50 doden en 4.500 gewonden. Daarom volgt Antwerpen het voorbeeld van een aantal andere gemeenten om dit nog strenger te bestraffen.”

Boete in Nederland

In Nederland raak je het rijbewijs niet direct kwijt, maar het is nog maar de vraag of je hier beter af bent. De boete is vanaf 1 januari 2025 namelijk ruim twee keer zo hoog dan in België: 420 euro. Dat is een verhoging van 40 euro ten opzichte van 2024.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Vergelijk nu

Net als rijden onder invloed

Onlangs werd al bekend dat vier grote verzekeringsmaatschappijen zware sancties opleggen aan appende bestuurders. Interpolis, Centraal Beheer, FBTO en Inshared behandelen ongeoorloofd telefoongebruik achter het stuur op dezelfde manier als rijden onder invloed van alcohol of drugs. Dat betekent dat wanneer deze bestuurders schade veroorzaken, zij zelf volledig aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen.