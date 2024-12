Waarom we de Renault Estafette allemaal zo schattig vinden

Nieuws

Als klein jongetje vond Bavo Galama bestelbusjes maar niks aan. Hij keek niet op of om bij het passeren van een Ford Transit, een Opel Vivaro of een Fiat Ducato. Ook had hij nauwelijks aandacht voor een T1 Volkswagen-busje. Het enige busje dat hem destijds kon bekoren, was de Renault Estafette. Bavo probeert te achterhalen waarom dat zo is.

Ook met de eerste Ford Transit, Hanomag- of Mercedes-busjes heb ik niks. Zelfs de nu dure en gewilde HY bus van Citroën vond ik een lelijke golfplaten bouwkeet op wielen. Waar komt die liefde voor de Estafette dan vandaan? Roep Freud er maar snel bij; onze ijscoboer kwam 's zomers namelijk geregeld in dit busje klingelend onze straat inrijden, en dan was het feest! Precies 65 jaar geleden verscheen mijn lievelingsbusje op de markt.

Geschiedenis Renault Estafette

In 1959 wilde Renault het gat opvullen tussen hun dichte stationwagonvan Juvaquatre en de kleine vrachtwagen Renault Voltigeur/Goelette/Galion. Het Volkswagen-busje beleefde zijn hoogtijdagen, maar die boxermotor achterin bleef natuurlijk een merkwaardig obstakel in de laadruimte. De opdracht voor de Renault-ontwerpers was dan ook het creëren van een lage en vlakke laadvloer die van alle kanten makkelijk bereikbaar moest zijn. En een wijnvat moest in de breedte naar binnen kunnen worden gerold. Dat lukte dankzij een ontwerp met de motor nog vóór de vooras. En die motor dreef voor het eerst in de geschiedenis van het merk, de voorwielen aan in plaats van de achterwielen. Bijzonder dus!

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Welke kies jij?

32 pk voor 600 kg vracht

In de eerste twee jaar van zijn bestaan wordt de Estafette 800 uitgerust met het 850 cc-motortje uit de Renault Dauphine. Dat klinkt vandaag de dag onvoorstelbaar; een lading van maximaal 600 kilo verplaatsen in een bestelwagen met slechts 32 pk. Dankzij een heel korte eerste en tweede versnelling kon de Estafette in het heuvelachtige Frankrijk toch nog aardig uit de voeten. Maar in januari 1962 blijkt er in de tweede generatie van de Estafette een viercilinder met 1100 cc en 45 pk te liggen. Dat scheelde een slok op een borrel.

In 1969 verschijnt de derde generatie met een 1300 cc-motor die de auto een topsnelheid geeft van bijna 100 km/h. In 1972 volgt nog een facelift waarbij de grille een andere vorm krijgt en de bedienbare luchtinlaatkleppen boven de voorruit verdwijnen. Maar Renault is eigenlijk voortdurend blijven verbeteren. Er zijn ook allerlei varianten op de markt gekomen. Vooral die met het verhoogde dak is een bekende verschijning geworden. Dan kon de chauffeur in de cabine staan en de auto gebruiken om bijvoorbeeld ijsjes te verkopen in de straat waarin ik ben opgegroeid!



Op de verjaardag

Het feest van de 65ste verjaardag wordt ook gevierd door de Vrienden van de Estafette. Een club die al bestaat sinds 1992. Ter gelegenheid van de verjaardag organiseerde de club een kampeerweekend in Middelbeers, diep in het Brabantse land. Wanneer ik daar arriveer, komen de meeste busjes juist terug van een puzzeltocht.

Ik maak een rondje langs de deelnemers en het valt meteen op dat de meeste busjes zijn voorzien van het al eerder genoemde verhoogde dak en ingericht zijn als camper. Niet verwonderlijk, want daar zijn ze heel geschikt voor. Een voortent eraan bevestigen en klaar is Kees.

Ook ontdek ik enkele buitenlandse gasten. Zo is er een Zwitser, maar de Duitser die van zijn klassieke Estafette een soort roze MyLittlePony-uitvoering heeft gemaakt, trekt de meeste aandacht (zie foto links).

Brandweeruitvoering

Dan stuit ik op een brandweeruitvoering die volgens de belettering op de deur afkomstig is uit het in centraal Frankrijk gelegen Neuvy- Pailoux. Eigenares Hannie van Bree: “Ik heb 'm sinds 2016. Het is ooit een brandweer-hulpvoertuig geweest. Geen bluswagen dus. Deze Estafette vervoerde zeven of acht brandweermannen naar de plek des onheils. Daarom zit er ook zo’n speciale zijdeur in. Zo eentje die je wel kent van een stadsbus. Met een hendel kan de chauffeur die deur open laten klappen en dan kunnen die manschappen er snel uit.

Die klapdeur zie je nergens anders. Dat aparte raam aan de zijkant is ook speciaal. Dat heeft die ambulance-Estafette verderop ook. Het lijkt wel een raam in een treincoupé. Ik weet eigenlijk niet waarom het erin zit. Het bovenste deel kun je openschuiven voor frisse lucht. Weet je waarom de Estafette zo mooi is? Omdat zijn afmetingen precies passen in de zogenaamde Gulden Snede. Dat is een soort ideale lengte-breedte verhouding die bij mensen een soort van dopamine-stoot teweegbrengt. Daarom vinden we hem allemaal zo schattig! “