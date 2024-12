Met hun geklaag graven Europese automerken hun eigen graf

Nieuws

Mensen willen geen elektrische auto, hoor je vaak. Onzin. Het te dure aanbod van de automerken sluit voorlopig niet aan op de vraag. Kom maar door met goedkope elektrische auto's en laat dat niet aan de Chinese merken over.



Het duurde lang, maar de Chinese merken kwamen in de laatste maanden van 2024 eindelijk met hun offensief van betaalbare EV's. We reden met de heel aardig rijdende Leapmotor T03, die de Dacia Spring in veel opzichten naar de kroon steekt. Hij blijft netjes onder de 20.000 euro. Ook de Dongfeng Motor Box staat in de startblokken en kost 22.990 euro. Ik had ze veel eerder verwacht, want ik denk dat Chinese merken alleen met goedkope auto's voet aan de grond krijgen in Europa.



Goedkope EV uit Europa



Voor de grote Europese autoconcerns, die toch al niet denderend presteren, is de goedkope EV uit China een klap. Een geplaagd bedrijf als Volkswagen kan er voorlopig niets tegen inbrengen. De eerste betaalbare elektrische Volkswagen (streefprijs: 25.000 euro) komt pas begin 2026, een EV onder de 20.000 euro (voorlopige naam: ID.1) zelfs pas in 2027.

Dat is beschamend laat. Natuurlijk is de overgangsfase naar het elektrische tijdperk lastig voor autofabrikanten: een tijdlang moeten ze én EV's ontwikkelen, én benzinemodellen. Maar de EV-plannen van de Europese Unie zijn niet van gisteren. Volkswagen had hierop moeten voorsorteren; de ID.1 had er allang moeten zijn.



Renault geeft het goede voorbeeld

En dan is er nog een ander hoofdpijndossier. De Europese Unie stelt eisen aan de gemiddelde CO2-uitstoot van het verkochte wagenpark van automerken. Als die te hoog is, krijgen ze vanaf 2025 een hoge boete.

De reactie op de Europese hoofdkantoren is even voorspelbaar als beschamend. Volkswagen, BMW en Renault schoten in een kramp bij het naderen van het uur U. Ineens vinden ze de uitstooteisen te streng en de boetes te hoog. Nu ze straf dreigen te krijgen, willen ze de eisen versoepelen. De Europese autokoper krijgt de schuld: die koopt geen elektrische auto's.

Maar dat is niet waar. Mensen willen best een EV, maar geen peperduur exemplaar van meer dan 40.000 euro. Renault geeft zelf inmiddels het goede voorbeeld met de Renault 5, 4 (2025) en Twingo (2026). Hadden Volkswagen en Ford ook een goede EV van 25.000 euro gehad, dan was dat geheid een bestseller geworden.



Deze column stond eerder in een iets andere vorm in Auto Review.