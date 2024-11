'Vanaf 2030 is EV-batterij goedkoper te vervangen dan benzinemotor'

Nieuws

Er bestaat nog altijd veel angst voor de levensduur van EV-batterijen en de hoge kosten bij vervanging. Dit weerhoudt veel mensen ervan om een elektrische auto te kopen. Maar tegen 2030 is een nieuw EV-accupakket goedkoper dan een nieuwe benzinemotor.



Dat stelt het Amerikaanse Recurrent Auto, dat onderzoek deed naar batterijkosten. Als je vandaag de dag een accupakket moet vervangen, kun je volgens het onderzoeksbureau afhankelijk van de grootte van de batterij tot ruim 15.000 euro kwijt zijn. Maar tegen 2030 wordt het een stuk minder prijzig.

Kosten batterij vervangen 2030

Recurrent - dat zich baseert op data van klimaatonderzoeksbureau KMI - verwacht dat tegen 2030 de kosten van batterijen zijn gedaald tot ongeveer 48 euro per kWh. Door deze flink gedaalde prijzen wordt ook het vervangen van een accupakket veel minder duur.



Met deze prijs zou het vervangen van een groot accupakket van 100 kWh uitkomen op minder dan 5000 euro. Vervanging van een accupakket van 75 kWh zou zelfs maar om en nabij 3200 euro kosten. Hiermee wordt het vervangen van een EV-batterij even duur of zelfs goedkoper dan het vervangen van een benzinemotor. Laatstgenoemde kost volgens cijfers van J.D. Power momenteel namelijk tussen de 3800 en 9500 euro.

Waarom worden EV-accu's goedkoper?

Waarom Recurrent voorspelt dat de accuprijzen zo dalen? Dat heeft te maken met de verwachte prijsdaling van de metalen die worden gebruikt in batterijen. Eerder schreven we al over de voorspelling van Goldman Sachs: de internationale bank rekent vooral op een grote prijsdaling van lithium - een van de belangrijkste bestanddelen van batterijen.

Tweedehands EV niet waardeloos

Dit nieuws is erg belangrijk voor de acceptatie van elektrische auto’s. Het betekent namelijk dat ook tweedehands elektrische auto’s niet direct waardeloos zijn als hun accupakket niet meer is wat het ooit is geweest. Dit veelgehoorde argument van EV-twijfelaars kan volgens Recurrent Auto dus de prullenbak in.

Batterij vervangen gebeurt niet vaak

Daar komt trouwens nog iets bij. Het komt maar heel zelden voor dat een complete batterij moet worden vervangen. Zeker sinds 2016 zijn moderne batterijen steeds beter en energiedichter geworden. Hierdoor degradeert het pakket zelden zover dat het niet meer bruikbaar is voor een auto.