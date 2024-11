Ruim 50 procent kans dat jij straks in een elektrische auto rijdt

Nieuws

Ondanks de pessimistische berichten van de afgelopen tijd, hebben veel mensen wél interesse in elektrische auto's. Dat concludeert Accenture, een groot internationaal consultancybedrijf, na interviews met 6000 automobilisten in 6 landen.

Het onderzoek geeft volgens Accenture aan dat de trend richting EV’s sneller beweegt dan sommigen misschien denken. Wel verschilt het beeld flink per land. Zo gelooft in China maar liefst 65 procent van de bestuurders dat de toekomst elektrisch is. Daar overweegt dan ook 44 procent van de niet-EV-rijders al in de komende vijf jaar de overstap naar een elektrische auto.

Amerikanen meer pro-EV dan Fransen en Duitsers



In Duitsland en Frankrijk zijn bestuurders sceptischer over een toekomst vol EV's. Slechts 37 procent van de Duitsers en 36 procent van de Fransen is hier helemaal voor.

Je verwacht het misschien niet, maar zelfs in de Verenigde Staten geeft 54 procent van de ondervraagde bestuurders aan binnen tien jaar een EV te willen bezitten. Slechts 11 procent van de Amerikanen zegt nooit een elektrische auto te willen kopen.



Actie De vernieuwde Volkswagen T-Roc Ontdek onze rijk uitgeruste en eigenzinnige SUV met o.a. multi-functioneel stuur.

En dat voor een vriendenprijs! Bekijk nu

10 procent wil nooit een EV



Op wereldniveau zijn de cijfers zelfs nog iets beter. Maar eerlijk is eerlijk, dat komt vooral vanwege het EV-enthousiasme in China, dat wordt gestimuleerd door de Chinese overheid.

Uit het onderzoek blijkt dat wereldwijd 57 procent van de bestuurders verwacht binnen tien jaar een EV te hebben. Slechts 10 procent ziet dit nooit gebeuren. Daarnaast ziet 23 procent van de respondenten die momenteel nog geen EV bezitten zichzelf er wél een aanschaffen in de komende vijf jaar.



Europese EV-verkoop stijgt nog steeds



De enquêteresultaten sluiten aan bij de recente verkoopcijfers. Zo zagen we dit jaar in Duitsland een flinke daling in het aantal registraties van volledig elektrische voertuigen, terwijl landen zoals België en Nederland juist een groei doormaakten. De EV-verkoop in Europa groeit nog steeds, al gaat het langzamer dan eerst werd verwacht. Hierdoor kon de Verenigde Staten in het derde kwartaal van 2024 de tweede grootste EV-markt worden, na China.

EV's of ICE of hybride? Met onze gratis nieuwsbrief blijf je bij over alle aandrijflijnen!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Aankoopargumenten elektrische auto



Wie voor het eerst een EV wil aanschaffen, let vooral op betrouwbaarheid (83%), veiligheid (82%) en waar voor hun geld (82%) als de belangrijkste criteria. Opmerkelijk genoeg zijn dat dezelfde aankoopargumenten die mensen hanteren bij de keuze voor een auto met een verbrandingsmotor. Duurzaamheid is niet meer de belangrijkste prioriteit zoals bij de eerste EV-liefhebbers, maar gewoon een pluspunt.

Oplaadmogelijkheden en actieradius zijn cruciaal



Opladen is ook een belangrijk punt voor potentiële kopers. 70 procent van de bestuurders wereldwijd verwacht hun EV te kunnen opladen waar deze maar geparkeerd staat. Of dat nu thuis is, of op een openbare plek, zoals bij de supermarkt. In dat opzicht hebben overheden en netwerkbeheerders nog een hoop werk te doen.



De actieradius is ook een hot topic, waarbij 81 procent van de bestuurders wereldwijd de batterijcapaciteit en het bereik als cruciaal beschouwt bij de aankoop van een EV. Het goede nieuws is dat er steeds meer EV's komen die een bereik hebben van minimaal 400 kilometer.



De studie van Accenture is gebaseerd op uitgebreide interviews en enquêtes onder 6000 autobestuurders in de Verenigde Staten, Duitsland, Italië, Frankrijk, China en Japan.