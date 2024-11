Deze aanhangers mag je trekken met je B-rijbewijs

Nieuws

Je hebt een B-rijbewijs en wilt met je auto een aanhanger trekken, maar wat mag nu precies? De regels rond aanhangers en rijbewijzen in Nederland zijn vrij strikt. In dit artikel maken we je wegwijs.

Het is goed om te weten wat voor type aanhanger of caravan je mag trekken zonder extra papieren. Hier leggen we uit welke aanhanger je mag rijden met een B-rijbewijs, inclusief maximale gewichten en uitzonderingen.

Mag je met rijbewijs B een aanhanger trekken?

Ja, met een B-rijbewijs mag je in Nederland een aanhanger trekken. Wel zijn er duidelijke grenzen aan het gewicht. Zowel van de aanhanger zelf als het totaalgewicht van de combinatie van auto en aanhanger samen. Deze regels zijn bedoeld om de verkeersveiligheid te waarborgen en ervoor te zorgen dat bestuurders geen te zware combinaties rijden zonder de juiste training.

Welke aanhanger mag je rijden met een B-rijbewijs?

Met een B-rijbewijs mag je een aanhanger trekken, mits je voldoet aan de volgende 4 eisen:

1. Maximaal gewicht van de aanhanger

De maximale toegestane massa (MTM) van de aanhanger mag niet meer dan 750 kg zijn. Dit is het gewicht van de aanhanger inclusief de lading.

2. Combinatiegewicht

Als de aanhanger zwaarder is dan 750 kg, is er nog een mogelijkheid. Het maximale gewicht van de combinatie (auto + aanhanger) mag niet boven de 3.500 kg komen. Zolang je binnen dit totale gewicht blijft, mag je een zwaardere aanhanger trekken met je B-rijbewijs.



Daarbij is het belangrijk om te weten wat onder het maximale gewicht wordt verstaan. Dat is het maximaal toelaatbare gewicht dat auto en aanhanger inclusief belading mogen wegen. Dus niet het leeggewicht! Het maximaal toelaatbare gewicht staat op de achterkant van het kentekenbewijs onder F.2 ‘Technische max. massa’. Meestal is dit gelijk aan de massa genoemd onder F.1, maar niet altijd.

3. Maximale lengte aanhanger rijbewijs B

Over de lengte van de aanhanger zijn er geen specifieke regels in de B-categorie, zolang de totale lengte van de combinatie aan de wettelijke normen voldoet. De lengte van je auto + aanhanger mag maximaal 18,75 meter zijn.

4. Dubbelassige aanhanger

Een dubbelassige aanhanger mag je ook met een B-rijbewijs rijden, zolang je aan de bovenstaande gewichtsvoorwaarden voldoet. Het aantal assen is dus niet bepalend, maar het totaalgewicht van de aanhanger wel.

Met deze regels in je achterhoofd kun je dus een flink aantal aanhangers rijden zonder extra rijbewijzen. Maar wil je een nog zwaardere aanhanger trekken? Dan is een uitbreiding van je rijbewijs nodig.

Hoe hard met een aanhanger?



Behalve gewichts- en lengterestricties, krijg je bij het rijden met een aanhanger ook te maken met andere maximumsnelheden. Op de vraag 'Hoe hard mag je met een aanhanger?', was lange tijd '80 km/h' het enig juiste antwoord. Maar dat is al een poos niet meer het geval. Ook de ons omringende landen hebben een aantal afwijkende regels. Meer hierover lees je in het artikel 'Zo langzaam mag je met een aanhanger rijden’.

Welke aanhanger-rijbewijzen zijn er?

Naast het B-rijbewijs zijn er meerdere rijbewijzen voor het rijden met een aanhanger:

Rijbewijs BE (B+E)

Met een BE-rijbewijs mag je een zwaardere aanhanger trekken. De combinatie (auto + aanhanger) mag boven de 3.500 kg uitkomen, maar de aanhanger zelf mag niet meer dan 3.500 kg wegen.

Een rijbewijs B+, oftewel ‘code 96’, is een opstapje van rijbewijs B naar BE. Met rijbewijs B+ mag je een auto met aanhangwagen besturen met een maximaal totaalgewicht (auto + aanhanger) tot 4.250 kilo. Voor een zwaardere combinatie heb je het rijbewijs BE nodig. Voor het behalen van een rijbewijs B+ doe je, naast je rijexamen voor je rijbewijs B, een aanvullende test, die gelijk is aan het examen voor de categorie BE. Zo bezien kun je dus net zo goed kiezen voor BE in plaats van B+. Geen wonder dat B+ een vrij zeldzaam rijbewijs is.



Voor wie zijn rijbewijs BE voor 19 januari 2013 heeft gehaald, gelden afwijkende regels. In dat geval mag de rijbewijshouder elke aanhanger of oplegger gebruiken. Er is geen grens aan het leeggewicht of de maximaal toelaatbare massa. Wel moet je dan goed het maximale gewicht van de trekhaak in de gaten houden.

Rijbewijs C1E

Dit rijbewijs is voor zwaardere voertuigen en aanhangers. Met C1E mag je een combinatie tot 12.000 kg rijden, handig voor mensen die met zware vrachtauto’s of campers rijden.

Rijbewijs CE

Dit is het volledige vrachtwagenrijbewijs met aanhanger. Met een CE-rijbewijs kun je vrijwel alle aanhangercombinaties rijden.

Wanneer heb je automatisch een BE-rijbewijs?

In sommige gevallen is een BE-rijbewijs niet direct nodig voor zwaardere combinaties. Als je je rijbewijs B vóór 1984 hebt gehaald, heb je automatisch de BE-aantekening, wat betekent dat je extra mogelijkheden hebt zonder opnieuw examen te doen. Voor anderen geldt dat een BE-rijbewijs gehaald moet worden via een apart examen.

B-rijbewijs en rijden met aanhanger? Gewicht is cruciaal



Wil je met een aanhanger rijden? Kijk dan vooral goed naar het totale gewicht van de combinatie met je auto. Met een B-rijbewijs kun je prima een kleine aanhanger trekken. Maar ook een zwaardere combinatie, met bijvoorbeeld een flinke caravan is mogelijk. Zolang je maar onder de maximaal toelaatbare massa van 3500 kg blijft. Voor zwaardere aanhangers is een BE-rijbewijs noodzakelijk.