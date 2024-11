Ajax - PSV live kijken? Hier vind je een gratis livestream

Nieuws

Zaterdag om 18.45 uur spelen Ajax en PSV tegen elkaar in de Johan Cruijff Arena. Deze pot tussen de nummer 1 en 2 van de Eredivisie belooft veel spanning en spektakel op te leveren. Wil je de wedstrijd live zien? We vertellen hoe je gratis naar de livestream van Ajax - PSV kunt kijken.

Waar wordt Ajax - PSV uitgezonden?

Het duel van zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena is een strijd tussen de nummers 1 en 2 in de Eredivisie. Dat PSV bovenaan staat in de Eredivisie verbaast niemand. De kenners zagen de ploeg van Peter Bosz voor het seizoen al als de gedoodverfde titelkandidaat, en de Eindhovenaren maken deze verwachtingen tot nu toe waar met de maximale score: 10 wedstrijden gespeeld, 10 gewonnen.

Dat Ajax op plek 2 staat is wel opzienbarend te noemen. De verwachtingen rondom de Amsterdammers lagen vrij laag na het vorige rampseizoen, maar de ploeg van Farioli heeft tot nu toe in 9 wedstrijden al 22 punten weten te verzamelen. Vooral de 3 punten die Ajax afgelopen woensdag in het stadion van aartsrivaal Feyenoord pakte waren onverwacht en knap. Beide ploegen zijn momenteel dus in vorm, waardoor het een spannende pot belooft te worden.



Op zaterdag om 18.45 uur is de aftrap van Ajax - PSV. De wedstrijd wordt uitgezonden op ESPN 1, het kanaal dat bij veel providers gratis beschikbaar is. Heb je geen televisieabonnement? Dan is er nog een andere manier om gratis naar Ajax - PSV te kijken.

Gratis livestream Ajax - PSV

Eredivisievoetbal is ook te zien bij Canal+. Dit is een aanbieder van digitale tv, sport, series en meer. Als je een gratis proefabonnement van een week neemt, krijg je toegang tot alle ESPN-kanalen – waaronder dus ESPN 1.

Het Canal+-abonnement is op elk moment gratis opzegbaar. Zeg je het binnen de week proeftijd op, dan wordt er ook daadwerkelijk niets in rekening gebracht. Om jezelf te verifiëren is het alleen nodig om eenmalig € 0,01 uit te geven.

Gratis Ajax - PSV kijken via Canal+? Zo doe je dat

Ga naar Canal+ en klik op ‘Kijk direct Ajax - PSV’ Vul je persoonlijke gegevens in. Doe een 1-cent betaling, als verificatiemethode. Ga naar Canal+ en log in met je gegevens. Klik op 'Sport' en je vindt de livestream van Ajax - PSV.

Eredivisie blijven kijken na je proefperiode

Indien je tevreden bent, wordt het Canal+-abonnement na een week omgezet in een standaard abonnement van € 14,95 per maand. Dit omvat het volledige ESPN-aanbod, inclusief de zenders ESPN 1, ESPN 2, ESPN 3 en ESPN 4. Bovendien zijn televisie-uitzendingen beschikbaar: live en on demand. Je kunt een gemiste uitzending tot 7 dagen na uitzending terugkijken.