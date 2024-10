Je auto online verkopen: 4 manieren (met voor- en nadelen)

Nieuws

Er zijn verschillende manieren om je auto te verkopen. Welke het beste is, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Wil jij bijvoorbeeld je auto snel verkopen, of wil je er het maximaal haalbare bedrag aan overhouden? Wij stippen vier manieren aan om je auto te verkopen en noemen de voor- en nadelen.

Auto online verkopen: 4 opties

Wanneer je je auto gaat verkopen, heb je meerdere opties. Wij bespreken er vier. Wil je je auto online verkopen? Dan zijn de eerste twee manieren geschikt. Voor de andere opties moet je bij de dealer langs. We behandelen hieronder welke manier past bij jouw wensen door de voordelen en nadelen te noemen.

1. Auto verkopen via Marktplaats

Een van de meest voor de hand liggende keuzes is om je auto online te verkopen op Marktplaats. Je maakt voor 29,99 euro (tarief per 4 weken) een advertentie met belangrijke informatie en foto’s van je auto. Mensen kunnen je berichten sturen met vragen of meteen een bod doen.

Een voordeel van je auto particulier verkopen is dat je hier over het algemeen een hoger bedrag aan overhoudt. Er hoeven immers geen marges voor bedrijven vanaf. Een nadeel is dat het wel meer moeite kost om je auto te verkopen en dat er wat tijd overheen kan gaan.

+ Voordelen - Nadelen Levert over het algemeen het meeste geld op Kost wat meer moeite

(advertentie maken, communicatie met potentiële kopers, onderhandelen) Je hebt alles in eigen hand Kan wat langer duren voor je auto is verkocht

2. Auto verkopen via een verkoopservice

Er zijn online meerdere verkoopservices waar je je auto kunt verkopen. Die leveren waarschijnlijk minder geld op dan wanneer je je auto particulier verkoopt, maar het scheelt een hoop gedoe. Je hoeft enkel foto’s en de papieren van je auto door te sturen en je ontvangt niet veel later een bod. Je kunt vervolgens zonder druk helemaal zelf bepalen wat je met dit bod doet. Ontzorging is dan ook het belangrijkste wat deze partijen bieden. Voorbeelden van zulke services zijn:



Looping - Looping werkt heel simpel. Je meldt je auto aan, waarna een medewerker contact met je opneemt. Zij onderhandelen namens jou met kopers in het professionele netwerk van Looping, en keren terug met een of meerdere biedingen. Vervolgens bepaal jij of je akkoord gaat met het bod.

Ikwilvanmijnautoaf - Je kent deze site waarschijnlijk wel van de bekende reclames op de radio en televisie. Het proces gaat hier vergelijkbaar in zijn werk. Je meldt je auto ter verkoop aan, en na een check van de afdeling voertuigcontrole wordt jouw voertuig aangeboden bij dealers. Eventuele biedingen worden teruggekoppeld aan jou.

Wijkopenautos - Wij kopen auto’s werkt heel simpel. Je voert je kenteken en wat gegevens over je auto in en ontvangt gratis een waardebepaling online. Hierna volgt een e-mail met een gegarandeerde verkoopprijs. Als je het eens bent met de prijs, kun je de auto direct verkopen.

+ Voordelen - Nadelen Geen gedoe - het wordt je gemakkelijk gemaakt Levert waarschijnlijk minder op dan particulier verkopen Vrijblijvend - geen druk

3. Auto verkopen bij de dealer

Als je liever niet je auto online wilt verkopen, kun je overwegen om je voertuig bij een dealer aan te bieden. Na het onderzoeken van de auto en de bijbehorende papieren doen ze een bod. Hou er rekening mee dat dit bod waarschijnlijk lager is dan je zou krijgen als je de auto particulier zou verkopen. De dealer wil winst maken als zij de auto weer doorverkopen.

Wel levert het verkopen via de dealer een stuk minder gedoe op dan je auto particulier verkopen. Je hoeft namelijk geen advertentie te maken, contact te onderhouden, mensen te ontvangen, je auto uit te lenen voor proefritten enzovoort. Wel is het handig om te onderhandelen, want de dealer zal naar alle waarschijnlijkheid het onderste uit de kan willen halen.

+ Voordelen - Nadelen Persoonlijk - face-to-face contact Je moet onderhandelen voor de beste prijs Sneller en makkelijker dan particulier verkopen Levert waarschijnlijk minder op dan particulier verkopen

4. Auto inruilen

Je auto inruilen doe je ook bij de dealer, alleen dan koop je er ook een auto voor terug. Het voordeel is dat de dealer hierdoor sneller bereid zijn om tot een overeenstemming te komen met je. Het is ook de makkelijkste manier van je auto omruilen voor een andere.

Nadeel is dat dealers vaak werken met ‘handelsprijzen’. Dit zijn autoprijzen waar al rekening is gehouden met eventuele marge, en deze liggen daarom ook lager dan de gemiddelde marktwaarde van jouw auto. Houd daar dus rekening mee.

+ Voordelen - Nadelen Makkelijk - Kost weinig tot geen moeite Inruilen met handelsprijzen → Levert waarschijnlijk het minste geld op Geen gedoe met potentiële kopers Onderhandelen kan alsnog nodig zijn Dealer wil tot een overeenstemming komen Sommige dealers bieden dit niet aan

Je auto snel verkopen: wat is de beste optie?

Als je zo snel mogelijk je auto wilt verkopen, is je auto verkopen via een autoverkoopservice de beste optie. Het proces is zo makkelijk mogelijk gemaakt en levert het minste gedoe op. Partijen die dit aanbieden zijn bijvoorbeeld:



Ook je auto inruilen is een snelle optie, al moet je daarvoor wel een auto terugkopen bij dezelfde dealer. Ook kun je hier op een stuk minder geld rekenen, aangezien de dealers vaak rekenen met handelsprijzen.

Welke optie levert het meest op?

Als het niet zo snel mogelijk hoeft, maar juist het meeste geld vangen het doel is, kun je het beste je auto particulier verkopen. Hierdoor is er geen sprake van marges en kun je naar alle waarschijnlijkheid de beste prijs krijgen voor jouw auto. Nadeel is dat je hier wel tijd en energie in moet steken. Je moet je auto online aanprijzen, communicatie met potentiële kopers onderhouden, potentiële verkopers ontvangen en vervolgens eventueel onderhandelen.