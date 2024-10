De nieuwe Hyundai Inster private lease je al voor minder dan 250 euro

Nieuws

De Hyundai Inster is de volgende betaalbare EV die op de markt verschijnt. Daarmee wordt elektrisch rijden steeds toegankelijker. Vooral als je de Koreaan private leaset. Via onze private lease vergelijker kun je de Inster namelijk - met aftrek van subsidie - al voor minder dan 250 euro per maand bemachtigen.

Met private lease wordt autorijden eenvoudiger en voorspelbaarder, omdat je maandelijks een vast bedrag betaalt waarin de meeste autokosten zijn inbegrepen. Hierdoor hoef je je geen zorgen te maken over uitgaven zoals afschrijving, verzekering of onderhoud. Het enige waar je zelf nog rekening mee moet houden, zijn de kosten voor brandstof of elektriciteit.

Een extra pluspunt van private lease is dat je gebruik kunt maken van de SEPP-subsidie voor elektrische auto's. Deze subsidie bedraagt 2.950 euro en wordt bij een private leasecontract verdeeld over maximaal 48 maanden. Dit betekent dat je maandelijks 61,46 euro ontvangt, ongeacht de duur van je contract. Het is wel belangrijk om snel te handelen, want dit jaar is de laatste kans om van deze subsidie gebruik te maken.

Wil jij de Hyundai Inster private leasen?

Bekijk hier de beste Hyundai Inster private lease deal



Liever zelf de beste deal zoeken? Bekijk ons aanbod in onze private lease vergelijker.

Over de Hyundai Inster

De Hyundai Inster is de nieuwste kandidaat in het groeiende en steeds belangrijker wordende segment van betaalbare elektrische auto’s. In onze private lease vergelijker vind je ‘m al vanaf 309 euro per maand, maar met aftrek van subsidie heb je de Inster al voor 248 euro per maand. Dit maakt de EV enorm scherp geprijsd, zeker als je ziet wat je ervoor terugkrijgt.

De Inster is namelijk erg gebruiksvriendelijk, en ook de ruimte is indrukwekkend. Zijn er nog meer voordelen te ontdekken aan de Inster, en heeft de Koreaan ook mindere kanten? We beschrijven het voor je hieronder. De Hyundai Inster private lease je via Auto Review.

Pluspunten Minpunten + Ruimer dan je denkt - Ontwerp kan smaakgevoelig zijn + Scherpe prijs, rijk uitgerust - Standaard een vierzitter + Gebruiksvriendelijk: veel fysieke knoppen - Smal: ruimte in de breedte niet overdadig





De Hyundai Inster is al vanaf het basismodel (E-Motion) rijk uitgerust. Je krijgt een navigatiesysteem, een achteruitrijcamera en adaptieve cruise control. Bovendien kijk je – net als in de duurdere uitvoeringen – naar een digitaal instrumentarium en een riant touchscreen. Apple CarPlay & Android Auto zijn ook standaard.

Als je kiest voor de Pulse-uitvoering krijg je 15-inch lichtmetaal (de E-Motion heeft wieldoppen), een in twee delen verschuifbare achterbank en een draadloze telefoonoplader. Het topmodel (Evolve) biedt extra’s als 17 inch lichtmetaal en een schuifdak.

Specificaties Hyundai Inster

Uitvoering 42 kWh 49 kWh Vermogen (pk) 97 115 Koppel (Nm) 147 147 0-100 sprint (seconden) 11,7 10,6 Accucapaciteit (kWh) 42 49 Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,3 kWh/100 km 14,9 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 327 370 Laadvermogen (kW) 11 11 Laadtijd AC (10-100%) 4 u 4u 45 min Snellaadvermogen (kW) 100 kW 100 kW Laadtijd DC 39 min 39 min

Hyundai Inster private lease

De Hyundai Inster is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 309,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Hyundai Inster private lease prijzen.

De Hyundai Inster is een zeer scherp geprijsde elektrische auto, die ruimer is dan je in eerste oogopslag zou zeggen. Daarnaast is de EV erg capabel. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.