Toyota Prius blijkt maar weer eens extreem zuinig

De Toyota Prius heeft als hybride-auto een nieuw zuinigheidsrecord te pakken. Maar in Nederland gaat je dit niet lukken en wel hierom.

Zo zuinig is de Toyota Prius

De Toyota Prius in kwestie is een hybride auto, zonder stekker. En die versie is in ons land niet leverbaar. De Toyota Prius die je in Nederland kunt kopen, is een plug-in hybride auto, mét stekker dus. Hiervoor geeft Toyota een theoretisch verbruik op van gemiddeld 1 op 200 (Dynamic), maar dat kun je in het echte leven wel op je buik schrijven. Tijdens een eerdere verbruikstest met de plug-in Prius haalden wij 1 op 27. Ook heel netjes overigens.

Toyota Prius rijdt 1 op 40

1 op 27 is heel keurig, maar torenhoog in vergelijking met het verbruik dat de Amerikaan Wayne Gerdes met zijn hybride Toyota Prius (dus zonder stekker) wist te realiseren. Hij reed in een min of meer recht lijn van van Los Angeles naar New York en realiseerde een gemiddeld verbruik van 93,158 miles per gallon. Dat staat gelijk aan 2,54 liter per 100 kilometer oftewel 1 op 39,68. Bijna 1 op 40 dus.

Brandstofverbruik Prius is een record

Het cijfer is goed genoeg voor een Guinness World Record voor het laagste verbruik van de Amerikaanse westkust naar de oostkust. De afstand was 3211,7 miles, ruim 5167 kilometer. De omstandigheden waren niet ideaal voor een zo laag mogelijk verbruik, want de Toyota Prius trotseerde bergen met een hoogte van ruim 2000 meter. Ook reed Wayne door de Mojavewoestijn in Zuid-Californië waar het buiten zomaar 40 graden Celsius is.

Kleine kanttekening is dat de kersverse recordhouder een zogeheten hypermiler is. Dat is iemand die er een sport van maakt om met een liter brandstof of kWh stroom een zoveel mogelijk kilometers af te leggen. Je moet ervan houden; wij jagen er juist liever zoveel mogelijk brandstof doorheen.

Zo zuinig mogelijk rijden

Een hypermiler heeft uiteraard tips om zo zuinig mogelijk te rijden. Wayne raadt aan om langzamer op te trekken bij het wegrijden en een gelijkmatige druk op het gaspedaal te houden. Wanneer je moet stoppen, adviseert hij vroegtijdig van het gaspedaal af te gaan en naar de stop te 'glijden'. Die tips hadden wij je ook kunnen geven, maar wij hebben nooit 1 op 40 gereden.

Hoe doet de Toyota Prius het in Nederland?

Hoe zuinig de Toyota Prius ook rijdt, een succes wil het in Nederland nog niet worden. Van januari tot en met augustus 2024 zijn slechts 115 exemplaren geregistreerd. Dat is nog minder dan de duurdere Alfa Romeo Tonale (ook leverbaar als plug-in hybride) en die is met 195 stuks al geen verkoopknaller te noemen. Afgelopen augustus verlieten 26 Priussen de showroom. Hoe anders wat dat in 2009. In dat jaar werden ruim 8326 exemplaren de showroom uitgereden, gemiddeld 693 stuks per maand.