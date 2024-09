Zelfrijdende auto’s maken de wegen niet veiliger, deze rijhulpsystemen wel

Nieuws

Steeds meer automerken investeren in zelfrijdende auto's, maar het is discutabel of deze techniek onze wegen daadwerkelijk veiliger maakt. Deze rijhulpsystemen lukt het sowieso wel om het aantal ongelukken te verminderen.



David Kidd wijst tegenover Insideevs op het nut van al bestaande technologieën ter voorkoming van botsingen. Daarbij doelt hij op verschillende rijhulpsystemen die vallen onder de noemer 'ADAS'. Deze Advanced Driver Assistance Systems doen hun werk door middel van radars, camera’s en sensoren en voorkomen daarmee een hoop botsingen.

Dan hebben we het over de rijhulpsystemen die je in veel moderne auto's aantreft. Zoals botswaarschuwing, een automatisch noodremsysteem en een alarm dat begint te blèren als iemand tijdens het inhalen in je dode hoek rijdt. Ze fungeren als vangnet en bieden een extra beschermingslaag.

Meer nieuws als dit gratis en voor niets in je mailbox ontvangen? Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Automatisering verandert gedrag

Autonome rijsystemen nemen de besturing volledig over van de automobilist. Dat klinkt als een verademing voor iedereen die niet van autorijden houdt, maar het kan ook gevaar opleveren, zo legt Kidd uit: “Autonoom rijden verandert de manier waarop mensen omgaan met de auto. Na verloop van tijd wennen ze aan de systemen en houden ze zich meer bezig met afleidende activiteiten.”



Kidd doelt op de systemen waarbij je je handen van het stuur mag halen. In Europa moet je verplicht beide handen aan het stuur houden, maar in de Verenigde Staten en in China lijkt elke dag een nieuwe praktijktest met zelfrijdende auto's te starten.



Volledig zelfrijdend voorlopig verboden

Autonoom rijden is opgedeeld in verschillende niveaus, van level 0 tot level 5. Bij nul heeft de bestuurder de touwtjes volledig in handen en is er geen zelfrijdend systeem aanwezig, met level 5 rijdt de auto volledig zelfstandig.

De schoen wringt bij de overstap naar level 3. In theorie zou een bestuurder op dit niveau de krant kunnen lezen, terwijl de auto voor een bepaald (snelweg)traject zelfstandig functioneert. De Europese wetgever staat dit (nog) niet toe. Een van de redenen is dat het complex is om te bepalen waar de eindverantwoording ligt bij een autonoom opererend voertuig.

Het zal dus - vooral in Europa - nog wel even duren voordat we daadwerkelijk te maken krijgen met zelfrijdende auto’s. Gelukkig zijn er tot het zover is de ADAS-systemen die ons helpen om ongelukken te voorkomen.