Auto's dreigen nog duurder te worden, maar Honda en Nissan denken hier onderuit te komen

Wie vanaf 2035 in Europa een nieuwe auto wil kopen, moet elektrisch rijden. Maar de EU wil dat auto's nog groener worden. Daar is iets voor bedacht, waardoor auto's mogelijk nog duurder worden. Honda en Nissan denken echter een manier te hebben gevonden om dit te omzeilen.

Je zal maar autoproducent zijn. Dan ben je overgeleverd aan de grillen en grollen van wat de Europese Unie allemaal bedenkt om nieuwe auto's veiliger en groener te maken. Sommige automodellen zoals de Suzuki Ignis voldoen niet aan de nieuwste veiligheidseisen en in dit geval is de EU onverbiddelijk: de auto moet van de markt.

Gerecycled plastic

Een andere EU-regel waar elke autoproducent mee te maken krijgt, is het gebruik van gerecycled plastic in auto's. Europa wil dat per 2031 een kwart van al het plastic dat wordt toegepast, gerecycled is.

Automerken zijn hier al mee bezig, maar lopen tegen het probleem aan dat gerecycled plastic tot drie keer zo duur is als het traditioneel gemaakte spul. De kosten gaan dus omhoog. En nu mag jij drie keer raden wat dat mogelijk met de nieuwprijs van auto's gaat doen ...

Kosten drukken

Honda ziet de bui al hangen en werkt aan een manier om de kosten van gerecyclede kunststoffen te drukken. Het zoekt hiervoor de samenwerking op met externe recyclingbedrijven en droomt van een toeleveringsketen die volledig gewijd is aan gerecycled plastic.

Die externe partijen gaan voor Honda het plastic verwerken en onzuiverheden verwijderen. Dat is goedkoper en sluit aan bij Honda's streven om het aantal soorten plastic dat in zijn auto's wordt gebruikt met 60 procent te verminderen, meldt Automotive News Europe.

Ook Nissan denkt een manier te hebben gevonden om mogelijke prijsverhogingen van zijn modellen te voorkomen en overweegt te investeren in een recyclingafdeling van alliantiepartner Renault. Maar de precieze details hieromtrent moeten nog worden bepaald.

50 procent auto bestaat uit kunststof

Het is de EU menens wat betreft de beoogde 25 procent gerecycled plastic in nieuwe auto's per 2031. Auto's die hier niet aan voldoen, mogen niet meer verkocht worden. Vergis je niet over de impact: maar liefst 50 procent van een auto bestaat momenteel uit plastics en kunststoffen. Denk aan bumpers, stoelen, veiligheidsgordels en het dashboard.