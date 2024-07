Top 10: hier ergeren EV-rijders zich het meest aan (maar ze doen het zelf ook)

Nieuws

Normen en waarden zijn ver te zoeken zijn bij oplaadpunten. Dat blijkt uit Brits onderzoek onder EV-rijders. Zoals een laadplek inpikken terwijl je helemaal niet hoeft te laden. Maar dit is slechts nummer 6 van de top 10 frustraties.

Ghost charging noemen ze dat in Groot-Brittannië: EV-rijders die een ideale laadplek zien en deze bezetten, terwijl de batterij van hun auto nog vol genoeg is. Bestuurders die met klotsende oksels op zoek zijn naar een laadplek omdat hun batterij wel zo goed als leeg is, hebben het nakijken.

Pot verwijt de ketel



Dat is asociaal gedrag, zeggen de EV-rijders die misgrijpen. Tegelijkertijd geeft 51 procent van de ondervraagden toe deze ongepaste tactiek ook wel eens toe te passen. En meer dan een derde zegt dat het niet bij die ene keer gebleven is. Een typisch gevalletje van de pot verwijt de ketel dat hij zwart is.

De exploitant die het onderzoek onder EV-rijders heeft laten uitvoeren (Sainsbury's), zegt dat 'spookladen' het vaakst voorkomt in de grote steden, met Birmingham en Cardiff als uitschieters.

70 procent van de ondervraagden geeft aan dat het gebrek aan etiquette een serieus probleem is bij de Britse oplaadstations. Deze groep ergert zich dood aan auto's die langer dan nodig een laadplek bezetten, aan de belabberde 'parkeerkunsten' van andere rijders en aan bestuurders die de kabel aan de andere kant van het laadpunt aansluiten waardoor laadsnoeren in elkaar raken, het zogeheten cable spaghetti.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 38 procent het opladen van hun auto maar een gedoe vindt in vergelijking tot benzine tanken. 15 procent vergelijkt het zelfs met 'het wilde westen'.

Top 10 frustraties onder EV-rijders

Maar liefst 88 procent van de ondervraagde EV-rijders zegt regelmatig gefrustreerd te zijn als het op laden aankomt. De top 10 van frustraties is als volgt:

niet genoeg laadplekken met als gevolg lange wachtrijen (35 procent) auto's die langer dan noodzakelijk blijven staan (34 procent) trage laadtijden (31 procent) slecht parkeren van andere bestuurders (29 procent) aan de 'verkeerde' kant laden met als gevolg in elkaar verstrengelde laadsnoeren (26 procent) ghost charging (zie uitleg hierboven, 24 procent)

het negeren van de aangegeven laadinstructies (22 procent) het afval dat bestuurders achterlaten (20 procent) het 'verplichte' praatje met andere wachtende EV-rijders (18 procent) bestuurders die proberen jouw laadsessie te beëindigen (17 procent)

Hoeveel mensen aan het onderzoek hebben meegedaan wordt niet gezegd. Sainsbury's is een Britse supermarktketen en exploiteert meer dan 400 snelladers op de bijbehorende parkeerterreinen.