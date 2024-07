Je raadt nooit hoeveel meer Nederlanders met hun EV op vakantie gaan

Nieuws

Het is een veelgehoord argument van EV-haters: door de beperkte actieradius en lange laadtijden is een elektrische auto niet geschikt om mee op vakantie te gaan. Toch kiezen steeds meer Nederlanders ervoor om met hun EV op vakantie te gaan.

Dat laat snellaadbedrijf Fastned weten. In juli 2024 hebben ongeveer 46 procent meer Nederlandse vakantiegangers gebruikgemaakt van een buitenlands Fastned-laadstation ten opzichte van vorig jaar. Vooral in Frankrijk is een duidelijke toename te zien.

Om dit groeiende aantal EV-rijders te faciliteren, opent Fastned nog deze zomer drie nieuwe snellaadstations langs drukke snelwegen in België en Frankrijk. Met deze stations erbij heeft Fastned in Europa nu om en nabij 300 actieve snellaadstations.

Vakantie met EV juist meer ontspannen

Fastned zet ook een campagne op om mensen te informeren over op vakantie gaan met een elektrische auto. Daarmee wil het twijfels wegnemen: “We zien dit jaar weer meer gezinnen voor het eerst met hun elektrische auto op vakantie gaan. We willen aantonen dat op vakantie gaan met een elektrische auto inderdaad heel goed kan”, aldus Lieke Duijmelings, commercieel directeur bij Fastned. Ze benadrukt de voordelen van een EV: “Tijdens een lange vakantietrip maken de laadstops je reis juist meer ontspannen.”

Deze landen zijn wel (en niet) geschikt

Hoewel het steeds makkelijker wordt om met een elektrische auto op vakantie te gaan, verschilt dit wel per land. In sommige Europese landen is laadinfrastructuur dik in orde, terwijl in andere landen het kommer en kwel is. Uit onderzoek blijkt dat Frankrijk, Duitsland en Noorwegen de beste vakantielanden voor elektrische auto’s zijn, terwijl je Oost-Europa juist moet mijden als de pest.