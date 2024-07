EK voetbal live kijken: zo bekijk je Nederland - Engeland

Nieuws

Woensdag 10 juli 2024 om 21.00 uur trappen Nederland en Engeland in het roemruchte Signal Iduna Park in Dortmund af voor de halve finale van het EK voetbal 2024. Wil jij de wedstrijd live zien? Wij vertellen je hoe je gratis naar de livestream van Nederland - Engeland kunt kijken.



EK 2024 live kijken

Het EK voetbal is in volle gang, en heel Nederland kijkt met spanning en vol hoop naar het toernooi in Duitsland. Woensdag 10 juli 2024 om 21.00 uur begint het Nederlands elftal aan de halve finale tegen Engeland.

Nederland had het in de kwartfinale moeilijk met Turkije. De Turken kwamen zelfs op voorsprong in de eerste helft, maar na de rust werd orde op zaken gesteld door de mannen van Ronald Koeman. Stefan de Vrij trok de stand gelijk met een kopbal uit een piekfijne voorzet van Memphis Depay, vijf minuten later werkte Müldür de bal in eigen doel na een karakteristieke rush van Denzel Dumfries. Met de snelle ommekeer verzekerde Oranje zich van een plek in de halve finale.

In die wedstrijd treft het Nederlands elftal Engeland. The Three Lions maken nog totaal geen indruk dit toernooi met hun spel, maar horen toch bij de laatste vier ploegen in dit toernooi. In de groepsfase eindigden de Engelsen - hoewel moeizaam - bovenaan in hun groep, waarna het door een doelpunt in de absolute slotfase én in de verlenging afrekende met Slowakije. Afgelopen zaterdag rekende Engeland af met Zwitserland door te winnen in de strafschoppenreeks. Die was nodig omdat er na 120 minuten speeltijd 1-1 op het scorebord in Düsseldorf stond.

Het belooft een spannende pot te worden in Dortmund. De winnaar van dit duel mag zich op 14 juli in Berlijn melden voor de finale van het EK tegen Spanje of Frankrijk. Zij strijden dinsdag al tegen elkaar voor een plek in de eindstrijd.





Nederlands elftal kijken op vakantie

Op woensdag om 21.00 uur is de aftrap van Nederland - Engeland. De wedstrijd wordt uitgezonden op NPO 1, een open kanaal op de Nederlandse televisie. Ben jij op vakantie of heb je geen televisieabonnement? Dan is er nog een andere manier om gratis naar Nederland - Engeland te kijken.

Gratis livestream Nederland - Engeland

Het EK wordt uitgezonden op NPO1 en is te zien via Canal+. Hier kijk je de eerste week gratis – zo kan je makkelijk het EK voetbal terugkijken!

Gratis Nederland - Engeland kijken via Canal+? Zo doe je dat

Ga naar deze pagina van Canal+ Tik op ‘Nu 7 dagen gratis’ Vul je gegevens in Doe een betaling van € 0,01 als verificatie Log in op Canal+ met je ingevulde gegevens Klik op ‘Live TV’ en klik de livestream aan

Blijven kijken na je proefperiode

Je kijkt Canal+ via je browser, maar ook via je iPhone, iPad of Apple TV met de Canal+-app. Zo kijk je gewoon televisie op vakantie of onderweg! Of installeer de app gewoon op je smart tv. Besluit je na de proefperiode te blijven, dan kun je voor 14,95 euro per maand bij Canal+ genieten van meer dan 60 zenders, waaronder ESPN met alle eredivisie-wedstrijden en een rijk aanbod films en series in de streamingsdienst. Canal+ is zeker aan te raden voor de sportliefhebbers.

Gratis Nederland - Engeland kijken met NLZIET

Het Nederlands elftal is ook op NPO1 te zien via NLZIET. De eerste 14 dagen zijn bij NLZIET gratis. Je kunt dus niet alleen het EK kijken, maar ook naar maar liefst 40 zenders. Zo werkt het:

Bezoek deze pagina van NLZIET Kies ‘Probeer 14 dagen gratis’ en dan ‘Kies NLZIET’ Vul je gegevens in Doe een verificatiebetaling van € 0,01 Gebruik je gegevens om in te loggen bij NLZIET Kijk de Champions League finale livestream op NPO1!

NLZIET is beschikbaar in je browser, op je iPhone, iPad of Apple TV, en via je smart tv. Kijk dus onderweg, op vakantie, of lekker thuis! Na de proefperiode van twee weken kun je voor 7,95 euro per maand naar 40 zenders kijken, én kijk je alles terug. Dus zo kun je ook makkelijk de wedstrijden van het Nederlands elftal of andere wedstrijden terugkijken.