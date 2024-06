De Mini 5-deurs is hartstikke nieuw, maar ouder dan jij denkt

Nieuws

De 3-deurs Mini is er nu ook met twee portieren extra. Hartstikke nieuw, maar stiekem is de Mini 5-deurs ouder dan je verwacht. Met als gevolg dat je een concessie moet doen wat betreft het milieu.

Om eens subjectief te beginnen: we hebben de Mini 5-deurs altijd de minst leuke uitvoering gevonden. Dan nog liever de Mini Countryman die eigenlijk nog verder verwijderd is van de originele Mini. Maar toegegeven: als je kinderen hebt of regelmatig met passagiers op de achterbank rijdt, is de Mini 5-deurs een slimmere keuze dan de 3-deursversie. Dat geldt ook voor de nu gepresenteerde versie.

Meer bagageruimte

We gaan objectief verder: de Mini 5-deurs is 17,2 cm langer dan de 3-deurs. De wielbasis is ook gegroeid, met 7,20 cm. Hetzelfde geldt voor de bagageruimte. Die bedraagt geen 210-725 liter zoals bij de Cooper met twee portieren, maar 275-925 liter. Dan kun je toch net even meer spullen meenemen. De achterbank is in twee ongelijke delen (60/40) neerklapbaar.

Niet elektrisch

Wie dus praktisch ingesteld is, heeft aan de Mini 5-deurs een betere auto. Alleen moet je niet elektrisch willen rijden, want dan ben je aangewezen op de nog ruimere Mini Countryman of de Mini Aceman. De 'gewone' 5-deurs is er alleen met benzinemotoren en wel de volgende:

Mini Cooper C met driecilinder benzinemotor met 156 pk

Mini Cooper S met viercilinder benzinemotor met 204 pk

Bijna bejaard

Dat er geen elektrische variant is, heeft te maken met de basis van de Mini 5-deurs. Die staat op het platform van de Mini zoals we die al jaren kennen. Sterker nog: dit stamt al uit 2013. In autotermen is dat bijna bejaard. De elektrische Mini staat op een splinternieuw platform dat Mini heeft ontwikkeld met het Chinese Great Wall Motor. En blijkbaar is dat (nog) niet geschikt voor een 5-deursversie.

Mini 5-deurs prijs

Mini heeft meteen de prijzen vrijgegeven. Die beginnen bij 38.490 euro voor de Cooper C en 43.990 euro voor de Cooper S met 204 pk. Let wel, het gaat hierbij om de karigste uitvoering, de Essential. En inderdaad: alleen het essentiële spul zit erop. Je kunt bijvoorbeeld niet kiezen uit de 11 expressieve carrosseriekleuren waar Mini het over heeft, maar uit slechts zilverkleurig en zwart.

Een andere kleur voor het dak is niet mogelijk en je moet 1000 euro meer uitgeven voor een setje lichtmetaal met een fatsoenlijk design en grootte (17 inch).

Kortom: je wilt minimaal de Classic-uitvoering. Dan kun je namelijk zonder meerprijs een gele of een rode Mini nemen met een zwart dak. Kijk, nu komen we ergens. Beetje jammer is dat je nog steeds vastzit aan de 16-inch wielen met een nogal apart design. De Classic begint bij 41.440 euro voor de Cooper C en 49.940 euro voor de Cooper S.

Tot slot heb je nog de Favoured (vanaf 44.907 euro) en uiteraard de John Cooper Works (vanaf 48.775 euro). Overigens krijg je er met die laatste extra sportieve uitvoering er geen pk bij.