Dit Chinese automerk verlaat Europa door dreiging importheffingen

De Ora Funky Cat moet haast wel het bekendste model zijn van Great Wall Motor, het Chinese automerk dat zijn Europese hoofdkantoor gaat sluiten. Automerken uit China die het hier proberen, kunnen dus ook weer verdwijnen …

In de eerst vier maanden van 2024 verkocht Great Wall Motor (GWM) in Europa 1621 elektrische auto’s. De Ora Funky Cat was de bestseller, met 1149 exemplaren. Officieel luistert de elektrische hatchback naar de naam Ora 03, maar die naamsverandering gaat er bij ons niet in. Wie geboren is als Funky Cat, gaat als Funky Cat door het leven.

Streep door plannen voor Nederland en België

Great Wall Motor sluit de deuren van zijn Europese hoofdkantoor in München op 31 augustus. Dit deelt een woordvoerder van het merk met Automotive News Europe. Honderd mensen verliezen hun baan. Het merk zegt vanuit China auto’s te blijven verkopen in onder andere Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Er waren plannen om de modellen van de GWM-merken Ora en Wey ook naar Nederland en België te halen, maar daar zal nu wel weinig van komen.

Angst voor importheffingen zit er goed in

Als reden voor het vertrek noemt GWM de afnemende vraag naar EV’s, voornamelijk in Duitsland. De grote kortingen die concurrenten op hun elektrische modellen geven, werken ook niet mee. De woordvoerder stipt ook de “zeer concrete dreiging van punitieve belastingen” aan. Kortom, de angst voor Europese importheffingen voor elektrische auto’s uit China zit er goed in.

GWM overweegt nog auto’s met verbrandingsmotoren te gaan importeren, met de gedachte dat die niet getroffen worden door eventuele importheffingen.

Importheffingen voor Chinese auto's

De Verenigde Staten wil per 1 augustus 2024 een importheffing van maar liefst 100 procent op auto’s uit China invoeren. Ook in de Europese Unie gaan stemmen op om een importheffing in te voeren, maar dan van rond de 20 procent. De gedachte daarachter is dat de Chinese fabrikanten oneerlijke overheidssteun krijgen, die de concurrentie vervalst.