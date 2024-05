Nieuwe regels rijexamen verplichten iets wat bijna overal verboden is

Nieuws

Het demissionaire kabinet wil de regels voor het halen van het rijbewijs veranderen. Om aan die regels te voldoen, moet je gek genoeg ook iets doen wat bijna nergens mag.

Op dit moment hoef je voor het verkrijgen van een rijbewijs ‘alleen maar’ te slagen voor het rijexamen. Dat vindt demissionair minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) niet genoeg. Hij is van mening dat aspirant automobilisten voorafgaand aan het rijexamen ook een duidelijker omlijnde rijopleiding moeten krijgen.

Minister: nieuwe regels rijexamen nodig



Aanleiding voor de voorstellen van de minister zijn geconstateerde misstanden in de rijschoolbranche en het lage slagingspercentage. Gemiddeld slaagt 52 procent van de kandidaten in één keer voor het praktijkexamen en voor het theorie-examen is dat zelfs maar 39 procent. De minister verwacht dat de nieuwe regels het aantal verkeersongevallen onder beginnende bestuurders zal verlagen.

Nieuwe leerdoelen rijopleiding al voor zomer 2024



In oktober 2023 zijn voor de verplichte rijopleiding al leerdoelen opgesteld. Die zouden nog voor de zomer van 2024 in praktijk gebracht moeten worden. Een heel logisch aspect is dat wordt besproken wat sociaal rijgedrag is. Daarnaast zitten er ook twee zeer opvallende eisen in het voorgestelde opleidingspakket.

130 km/h rijden verplicht



In de eerste plaats is dat de verplichting om tijdens de rijopleiding een keer 130 km/h te hebben gereden. Dat is op dit moment overdag nog overal in Nederland verboden. Hoewel het gedoodverfde nieuwe kabinet van PVV, BBB, NSC en VVD ons overdag wel weer 130 wil laten rijden, achten verschillende experts de kans dat dit lukt vrijwel nihil. Dat zou dus betekenen dat de rijschoolhouder en zijn leerling na zeven uur ’s avonds een weg moeten opzoeken waar dat dit wel kan. In veel drukbevolkte gebieden van het land wordt dat nog een hele uitdaging.

Rijden in het donker



Een tweede uitdaging wordt de verplichting om ook een keer in het donker te hebben gereden. In de zomer betekent dit dat lesauto’s in de avond nog ver na tien uur de weg op moeten.

Rijschoolbranche bang voor hogere kosten rijlessen



De Landelijke Beroepsvereniging Kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche (LBKR) is blij dat er aandacht is voor de kwaliteit van het rijonderwijs. En net als de minister is de vereniging van mening dat misstanden in de branche moeten worden aangepakt. Maar de verplichting om in het donker te moeten rijden, kan op minder enthousiasme rekenen.



Dit betekent volgens LBKR-voorzitter Irene van Drongelen dat rijschoolhouders ’s zomers ‘nachtwerk moeten gaan leveren’. De vraag is wie daar de tijd voor heeft en wie dat gaat betalen.



Ook de scherpere eisen voor de verlenging van de bevoegdheid van rijinstructeurs krijgt niet de handen op elkaar. Het blijft voor rijinstructeurs verplicht om de bevoegdheid elke vijf jaar te verlengen, maar de eisen worden aangescherpt. Straks moeten instructeurs om de vijf jaar een theorie- en praktijkexamen afleggen. Als een instructeur drie keer zakt, verliest hij zijn bevoegdheid.

'Met gestrekt been'



Op NPO Radio 1 zei de LBKR-voorzitter hier ‘met gestrekt been’ tegenin te gaan. Zij is voor extra begeleiding van gezakte instructeurs, maar het afnemen van de bevoegdheid vindt ze veel te ver gaan. Want ook al is de intrekking van de bevoegdheid tijdelijk, de rijschoolhouder is dan wel een periode zijn inkomen kwijt. De nieuwe regels voor de rijopleiding zijn dan ook nog geen gelopen race. Wordt vervolgd.