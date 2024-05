Vooral 50-plussers pinken een traantje weg bij dit besluit van BMW

Nieuws

BMW heeft bij monde van marketingbaas Bernd Körber aangegeven dat de letter i in de modelnamen van BMW op termijn verdwijnt. Althans, bij de benzinemotoren.



We willen niet als mopperende opaatjes overkomen, maar toch zeggen we dat vroeger alles beter was. Neem nou de modelnamen van BMW. Als je 323i op de kofferklep en in de grille zag staan, wist je meteen waarmee je te maken had. Het eerste cijfer gaf de positie in het BMW-aanbod aan (een 3 is kleiner dan een 5 die op zijn beurt kleiner is dan een 7), de twee volgende cijfers stonden voor de motorinhoud (in dit geval 2,3-liter) en de letter i aan het einde betekende 'injection'. Als hier de letter d stond, was het een diesel.

Later werd het al wat verwarrender, omdat een BMW 318i een tweeliter motor had en niet een 1,8-liter, zoals je zou verwachten. En toen kwamen ook nog de elektrische modellen BMW i3 en de BMW i8, die alles helemaal in de war schopten. Je zou denken dat de letter e hiervoor beter geschikt is, maar die is al weggelegd voor 'efficiency', zoals bij de plug-in hybride BMW 320e.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Roemruchte modelnamen

BMW is nu zelf helemaal klaar met de wirwar van letters en heeft tegenover bmwblog.com verklaard dat de letter i bij het grofvuil wordt gezet. Tenminste, wat de benzinemodellen betreft. Hij blijft exclusief over voor elektrische modellen zoals de i4.

Vooral 50-plussers zullen een traantje wegpinken, want zij koesteren mooie herinneringen aan roemruchte modelnamen als de 323i, 325i en de M535i. En dan hebben het nog niet eens over de beroemde ti, zoals je die nu nog vindt op de 265 pk sterke BMW 128ti. Al zegt BMW niet dat die lettercombinatie ook verdwijnt.

Historische waarde

De verklaring die Bernd Körber van BMW geeft voor het verdwijnen van de letter i voor de benzinemodellen, voelt een beetje aan als om de hete brij heen draaien: "Hoewel onze interpretatie van de letter i meer om innovatie draait en niet alleen om EV's, willen we deze letter behouden gezien de historische waarde, als een blijk dat je in een elektrische BMW rijdt. Dat was onze logica."

Welke letter dan?

We vroegen ons meteen af welke letter BMW voor zijn benzinemodellen gaat gebruiken, ook al zullen die in de toekomst in de minderheid zijn. Of ziet BMW helemaal af van een letter? Helaas, hierover zegt Körber niets. Naar verwachting zijn de vernieuwde BMW 1-serie en BMW 2-serie verderop in dit jaar de eerste benzinemodellen die niet langer de letter i achterop hebben.