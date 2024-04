Zo weinig dragen personenauto’s bij aan de CO2-uitstoot van Nederland

Nieuws

Er staan boeiende weetjes in de nieuwste cijfers van het CBS. Zo was de CO2-uitstoot in 2022 nog steeds 5,6 procent lager dan in 2019 – het jaar vóór corona. En er is meer.

De kop boven dit bericht doet vermoeden dat personenauto’s weinig bijdragen aan de totale CO2-uitstoot. Maar wat is weinig? Minder dan een tiende: om precies te zijn 9,7 procent. Want volgens het CBS droeg het wegverkeer in 2022 voor 17 procent bij aan de totale uitstoot van kooldioxide en bijna 57 procent daarvan werd veroorzaakt door personenauto’s. Wat volgens onze rekenmachine neerkomt op 9,7 procent van het totaal.

Welke sectoren zjin verantwoordelijk voor de andere 90,3 procent? De industrie is de grootste, maar denk ook aan landbouw en energie. Bovendien gaan de cijfers van het CBS over het wegverkeer, dus de CO2-uistoot van vliegen en varen zit er niet bij.



CO2-uitstoot van het wegverkeer



Van de totale CO2-uitstoot door wegverkeer, zijn personenauto’s dus de grootste boosdoeners (56,9 procent). Maar bedrijfsvoertuigen de zware (25,8 procent) en de lichte soort (14,8 procent), doen ook een duit in het zakje. Bussen, waaronder lijnbussen en touringcars vallen, zijn met 1,3 procent bijna te negeren.

Uitstoot per voertuigtype



Personenauto's - 56,9%

Zware bedrijfsvoertuigen - 25,8%

Lichte bedrijfsvoertuigen - 14,8%

Bussen - 1,3%

Overige - 1,2%

Onder ‘overige’ vallen motorfietsen en voertuigen met een bromfietskenteken.





We rijden meer, maar ook zuiniger

Personenauto’s legden in 2022 vergeleken met een jaar eerder ruim 5,6 procent meer kilometers af. De CO2-uitstoot per kilometer daalde tegelijkertijd met 3,2 procent. We reden dus meer, maar ook zuiniger. Dit heeft volgens het CBS onder andere te maken met een toename van het aandeel elektrisch gereden kilometers.

In totaal bedroeg de CO2-uitstoot van personenauto’s 15,3 miljard kilo, ruim 2,8 procent meer dan in 2021.