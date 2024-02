Waarom het verrassend is dat BYD deze lel van een bus naar Europa brengt

Nieuws

Het grote nieuws van de Autoshow in Genève is de introductie van de Renault 5, maar de Fransen zijn natuurlijk niet de enigen op de beurs. Ook het Chinese BYD is present en toont een lel van een bus die verrassend genoeg ook naar Europa komt.

Op de neus zien we echter geen BYD-logo en op de achterkant staat geen ‘Build Your Dreams’ uitgeschreven (daar is BYD overigens mee gestopt). In plaats daarvan zien we een ons onbekend logo. Het blijkt van Denza te zijn, een merk dat in 2010 is voortgekomen uit een samenwerking tussen BYD en Mercedes. Dat begon met een verhouding van 50:50, maar in 2021 deden de Duitsers 40 procent van hun aandeel over aan BYD.

Denza naar Europa

BYD is dus grootaandeelhouder en heeft grote plannen met Denza. Daartoe behoort ook de ietwat riskante oversteek naar Europa. Het eerste model van de Chinezen op het Europese continent moet de Denza D9 worden. En om het model een beetje te duiden: het gaat om een bus van ruim 5,20 meter lang, bijna 2 meter breed én hoog. De wielbasis meet een imposante 3,11 meter. Dat laatste zorgt voor zeeën aan beenruimte, zoals collega Wouter Vastenhout merkte toen hij in Genève op de achterbank van de D9 plaatsnam (zie foto hieronder).

Denza D9 specificaties

Deze specificaties deelt BYD trouwens niet in Genève, maar we kennen ze toch omdat de bus al sinds 2022 te koop is in thuisland China. Om die reden weten we ook dat de Denza D9 waarschijnlijk wordt aangeboden als een plug-in hybride of met een volledig elektrische aandrijflijn.

Eerstgenoemde is uitgerust met een 1,5-liter turbomotor en een batterij van 20 of 40 kWh. De bus is beschikbaar met voorwielaandrijving of vierwielaandrijving, iets dat ook geldt voor de elektrische versie. Het vermogen varieert van 228 tot 401 pk.

In de EV lepelt Denza een enorme LFP-batterij van 103,4 kWh. Daarmee kom je volgens de Chinese meetmethode tot 620 kilometer ver. Waarschijnlijk is een getal rond de 500 kilometer realistischer. Snelladen kan je met maximaal 166 kW.

Ontwerp

Het front wordt gedomineerd door de enorme grille. Verder zorgen de hoekige vormen voor een enorm ruimtegevoel in het interieur. Dit wordt versterkt door het panoramadak dat over de gehele lengte van de auto loopt.

Het interieur wordt gedomineerd door in leer gedrenkte luxe. De cabine heeft een 2+2+3-configuratie met verstelbare en opklapbare stoelen, allemaal voorzien van massage- en ventilatiefunctie. Voorin vind je een groot touchscreen voor de bestuurder, maar ook de achterpassagiers beschikken over twee schermen. Wie een drankje blieft tijdens het film kijken of gamen, kan een van de maximaal zes flessen uit de koelkast in de middenconsole graaien.

Risicovolle oversteek

Eerder noemden we de oversteek van de Denza D9 naar Europa risicovol. We zien tenminste weinig tekenen die erop wijzen dat Europese klanten op een zevenpersoons bus zitten te wachten. Meer dan de helft van alle Europese autoverkopen betrof een suv, en dit aantal lijkt alleen maar te stijgen.

Daarentegen vinden busjes als deze gretig aftrek in China. Om deze reden besloot eerder Volvo al hun nieuwe Volvo EM90 in China te houden. We zijn dan ook verrast dat BYD deze Denza D9 daadwerkelijk aan ons wil voorschotelen. Maar wie weet, kan Denza suv-kopers verleiden tot het kopen van een premiumbus. De achterpassagiers van deze klanten zullen in elk geval niet protesteren.