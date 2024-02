Deze auto won de grootste actieradiustest ter wereld en toch gaat de stekker eruit

Nieuws

We krijgen soms het gevoel dat de Chinese EV-industrie één groot succesverhaal is. Dat ligt toch iets genuanceerder. Zo is onlangs de productie stilgelegd van een merk dat recent nog een grote actieradiustest won.



Onlangs publiceerden we het resultaat van een grote actieradiustest in Noorwegen. Die was extra interessant, omdat de test was uitgevoerd een temperatuur tussen de -10 en -2 graden Celsius. Omstandigheden die laten zien wat de echte kerels onder de batterijpakketten zijn.

Chinese EV voor meer dan een ton



Een aantal EV's viel zwaar door de mand met een capaciteitsverlies van meer dan 30 procent. De BMW i5 en de Kia EV9 deden het daarentegen best goed. Hun accu's verloren maar 12,2, respectievelijk 12,5 procent van hun vermogen. Toch was er een heel grote baas boven baas: de HiPhi Z sedan liet een capaciteitsverlies van maar 5,9 procent zien. Maar goed, de auto is dan ook geen koopje. In Nederland is-ie niet op de markt, maar in Duitsland wel en daar kost-ie 105.000 euro.

HiPhi-fabriek stilgelegd



Bij zulke dure Chinese merken vragen wij ons altijd af hoeveel markt daar nu voor is, zeker in Europa, waar we nogal gereserveerd staan tegenover autofabrikanten zonder enige historie. Blijkbaar beginnen ze zich bij HiPhi zelf nu ook achter de oren te krabben, want de fabriek in Yancheng, ten noorden van Sjanghai, is volgens CarNewsChina stilgelegd. 'Tijdelijk', zegt de fabrikant zelf; over zes maanden zou de productie weer worden hervat. Verder gaat het gerucht dat de salarissen over januari pas eind februari worden uitbetaald.

Verder werden typisch onorthodox-Chinese maatregelen genomen: de fabriek is tot verboden terrein verklaard en werknemers die na 18 februari nog in dienst zijn, krijgen maar 70 procent van hun salaris uitbetaald.

4800 in plaats van 150.000 auto's per jaar



Dat klinkt een beetje als het begin van het einde. Helemaal als je weet dat de fabriek in Yancheng een productiecapaciteit heeft van 150.000 auto's per jaar en dat HiPhi in de afgelopen drie jaar nooit verder kwam dan ruim 4800 stuks. Bovendien meldt CarNewsChina dat HiPhi zijn dealers in een aantal Chinese steden heeft gesloten.

Ook in China staat HiPhi bekend als een duur merk, al kun je voor omgerekend 44.000 al een HiPhi Y kopen, een middelgrote SUV. Aan de andere kant zijn er in China voor minder dan 30.000 euro ook 550 pk sterke elektrische sedans te koop. Naast de Y en de Z heeft HiPhi ook nog de X in zijn programma, een grote SUV, die in Duitsland eveneens ruim een ton moet kosten.



Hoe het ook afloopt met het merk, we voorspellen dat Europese HiPhi-eigenaren tot in lengte van jaren in een zeer exclusieve auto rondrijden ...