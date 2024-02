In 2000 wilde niemand een SUV, maar wel dit type auto (dat inmiddels overleden is)

Nieuws

SUV's gaan nu als warme broodjes over de toonbank, maar in 2000 was dat de MPV (Multi Purpose Vehicle). Bekende voorbeelden zijn de Renault Scénic en de Opel Zafira. Toch kwamen er ook niet-MPV's op de markt, zoals de volgende 6 voorbeelden.

Anno 2024 wil juist niemand meer een MPV hebben en is dit type auto nagenoeg uitgestorven. De Renault Scenic (tegenwoordig zonder accent op de e) is er nog, maar heeft zich ontwikkeld tot een elektrische crossover. Dan heb je nog de Mercedes B-klasse en de BMW 2-serie Active Tourer, maar dat is het dan wel. Of je moet de personenversies van de Opel Combo en Toyota Proace ook meerekenen. Hoe hoog de vraag naar MPV's in 2000 ook was, de volgende 6 auto's uit hetzelfde jaar zijn beslist geen MPV's.

1 - BMW Z8

BMW presenteerde een auto die nu al een gewilde klassieker is: de BMW Z8. De roadster was gebaseerd op de conceptcar Z07 en dat was weer een eerbetoon aan de peperdure BMW 507 roadster uit de jaren 50. De Z8 kreeg de 4,9-liter V8 uit de BMW M5 met 400 pk onder de oneindig lange motorkap, gekoppeld aan een handbak met zes versnellingen.



De 5703 exemplaren werden allemaal met de hand gebouwd. De carrosserie was van aluminium. Ook de beroemdste geheim agent ter wereld, James Bond, liet zich door de Z8 verleiden. De BMW figureerde met acteur Pierce Brosnan achter het stuur in The World Is Not Enough. Voor een Z8 wordt inmiddels zomaar twee ton gevraagd en de auto zal waarschijnlijk verder in waarde stijgen.

2 - Chrysler PT Cruiser

Chrysler onthulde in 2000 zijn meest opzienbarende auto: de PT Cruiser in retrostijl. Er kwam later ook een cabriolet, die wel wat weg heeft van een badkuip met rolbeugel. Maar na de Voyager is de PT Cruiser de succesvolste Chrysler in Nederland, ruim 7000 mensen kochten er eentje in de tien jaar dat hij in ons land op de markt was.

Tegenwoordig is het niet wat je noemt een gewilde klassieker, zoals de BMW Z8 hierboven. Op Marktplaats.nl staan nu ongeveer 60 exemplaren te koop, aangeprezen met verleidelijke kreten als 'inruilkoopje', 'youngtimer zeer VOL' en 'Limited FULL OPTIONS'. Voor nog geen 1000 euro heb je er al een.

3 - Alfa Romeo 147

De toekomst van Alfa Romeo is momenteel niet heel rooskleurig. Dat was in 2000 nog anders, met de introductie van de 147 op de autosalon van Turijn. Deze auto volgde de 145 en 146 op en werd in 2001 de Europese Auto van het Jaar. De 147 werd wat hoger in de markt gezet dan zijn voorgangers. Alfa Romeo wilde de concurrentie aangaan met de grote Duitse merken en richtte zijn pijlen op de Audi A3.

De Alfa 147 werd getekend door de Griek Andreas Zapatinas, die werkte onder hoofdontwerper Walter de Silva. Het onderstel was afgeleid van de populaire Alfa Romeo 156. Wie van snelheid hield moest nog tot 2003 wachten op de 147 GTA met 3,2-liter V6. Het sprintje van 0 naar 100 km/h was in 6,3 seconden gepiept en de topsnelheid lag op 250 km/h – er was destijds vrijwel geen snellere hete hatchback.

4 - Volvo S60 en V70

Voor Volvo (destijds behorend tot het Ford-imperium) was 2000 een belangrijk jaar: de S60 en de nieuwe V70 werden geïntroduceerd. Met de S60 wilde Volvo een jonger koperspubliek naar de showroom lokken. Hij was sportiever dan de grotere S80. Binnenin was de S60 identiek aan de V70. De S60 werd in Gent geproduceerd. Net als vele V70’s, die direct weer in de armen werden gesloten door de Nederlandse kopers.

Het was de tijd waarin Volvo voor zijn grote modellen alleen maar vijfcilindermotoren leverde, zowel op benzine als diesel. De Volvo-adept zal er met weemoed aan terugdenken ... Collega-redacteur Gert Wegman bijvoorbeeld. Hij reed honderdduizenden kilometers met zijn V70 2.4 D, maar gaat inmiddels vreemd met een Frans merk.

5 - Rolls-Royce Corniche

Wie geld had en een mooie cabriolet wilde, kon bij Rolls-Royce terecht voor de nieuwe Corniche. In totaal werden 374 exemplaren van deze exclusieve Brit gebouwd – uiteraard met de hand. De 6,7-liter V8 had een romig koppel van 738 Nm. Kopers zeiden het liever niet hardop, maar de Corniche was gebaseerd op de minder hoog op de prestigeladder staande Bentley Azure.

Voor Rolls-Royce was het even slikken wat er ná de ontwikkeling van de Corniche gebeurde: het merk werd gekocht door Duitsers. BMW en Volkswagen vochten in een interne blitzkrieg uit wie eigenaar mocht worden van Bentley en Rolls-Royce. Uiteindelijk kreeg Volkswagen Bentley en werd Rolls-Royce in het vervolg vanuit München aangestuurd. De fabriek in Crewe, waar de Corniche werd gebouwd, is sindsdien het exclusieve domein van Bentley.

6 - Spyker C8 Spider

En dan hebben we onze ‘trots’ Spyker nog. In 1999 had Victor Muller de merknaam geregistreerd, Maarten de Bruin tekende een prototype van een sportwagen. Een jaar later verscheen de C8 al; eerst de open Spyder, vervolgens de Laviolette en tot slot de snelle Double 12 S. Ze kregen alle drie een 4,2-liter V8 van Audi onder de motorkap.

Het motto van Spyker was nulla tenaci invia est via; voor volhouders is geen weg onbegaanbaar. Priusquam superbia (hoogmoed komt voor de val) was misschien toepasselijker geweest voor CEO Victor Muller … Een beroemde eigenares van een Spyker C8 Spyder was Jennifer Lopez, ze deed hem in 2005 cadeau aan haar toenmalige man Marc Anthony. In 2003 finishte een Spyker C8 Double 12R op Le Mans. Maar de auto had vanwege technische problemen zolang in de pits gestaan dat hij niet in het officiële eindklassement werd opgenomen.