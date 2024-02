Automobilisten willen reservewiel – deze populaire auto’s hebben er géén

Nieuws

Het reservewiel is zeer geliefd. Dat blijkt uit een onderzoek onder Britse automobilisten. Wij verkiezen het thuiskomertje ook boven een bandenreparatieset. Hebben de 10 populairste auto’s van Nederland eigenlijk een reservewiel?

Het onderzoek onder ruim 10.000 AA-leden (de Britse Wegenwacht) laat er geen twijfel over bestaan: 82 procent geeft de voorkeur aan een reservewiel. Het alternatief is een bandenreparatieset.

De Britse Wegenwacht is zelf ook niet blij met de bandenreparatieset. Hun beste monteur legt uit: “Als een auto vroeger een lekke band had, monteerden we simpelweg het reservewiel en zwaaiden de klant uit. Tegenwoordig kan het een paar uur kosten om hetzelfde probleem op te lossen, aangezien fabrikanten ervoor kiezen om een reparatiekit mee te leveren in plaats van een reservewiel.”

Reservewiel of bandenreparatieset

Dus wie je het ook vraagt, de automobilist, de wegenwacht of de autowebsite, een reservewiel heeft de voorkeur. Dat roept bij ons de vraag op: hebben de 10 populairste auto’s van Nederland eigenlijk een reservewiel aan boord? Wat blijkt? Deze simpele vraag heeft een uitgebreid antwoord.

Reservewiel of bandenreparatieset Reservewiel optioneel Tesla Model Y - - Kia Picanto Reservewiel - Peugeot 208 Bandenreparatieset 121 euro Volvo XC40 Bandenreparatieset 150 euro Kia Niro Bandenreparatieset - Opel Corsa Bandenreparatieset Ja, prijs n.n.b. Volkswagen Polo Bandenreparatieset 110 euro Lynk & Co 01 - - Toyota Yaris Cross Bandenreparatieset 453 euro Toyota Aygo X Bandenreparatieset -

1 auto in de top 10 heeft een reservewiel

Zoals je in bovenstaande tabel kunt aflezen, heeft maar één auto een reservewiel: de Kia Picanto. Het reservewiel maakt deel uit van de standaarduitrusting. Kopers van een Kia Niro worden dan weer afgescheept met een mobiliteitskit.

Bij de helft van de auto’s is het reservewiel optioneel

Het is fijn om te zien dat je bij 5 van de 10 auto’s het reservewiel in elk geval kunt aanvinken op de optielijst. Bij de Peugeot 208, Volvo XC40 en de Volkswagen Polo ben je daarvoor 110 tot 150 euro kwijt. Toyota verkoopt je een 453 euro kostende thuiskomerset voor de Yaris Cross. Die set wordt dan weer niet aangeboden voor de Aygo X. De Corsa is ook uit te rusten met een reservewiel, maar Opel communiceert geen bedrag.

Tesla en Lynk & Co hebben geen van beide



Tesla en Lynk & Co doen het anders: beide merken leveren geen reservewiel én geen bandenreparatieset. Bij Tesla kun je de bandenreparatieset bestellen in de webshop. Wat moeten Lynk & Co 01-rijders doen als ze een lekke band hebben? Die moeten ermee naar een werkplaats. In Spanje, Tsjechië, Slowakije en Turkije heb je dan trouwens wel iets uit te leggen. In die vakantielanden is namelijk minimaal een werkende bandenreparatieset verplicht. Iets om te onthouden voordat je op vakantie gaat.