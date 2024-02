Waarom mensen die EV's kopen het bestelproces leuker vinden

Nieuws

Het kopen van een auto zou een leuk proces moeten zijn, maar lang niet iedereen ervaart dat zo. Uit onderzoek blijkt ook dat er verschil zit tussen het kopen van een auto met een verbrandingsmotor en een EV.



Het onderzoek is van Cox Automotive’s - een Amerikaans bedrijf dat zich inzet om het kopen van auto’s makkelijker te maken. Ze voeren jaarlijks een onderzoek uit naar de tevredenheid van klanten die in dat jaar een nieuwe auto of occasion hebben aangeschaft. In het onderzoek van 2023 staan enkele opvallende bevindingen.

69 procent is zeer tevreden



Autokopers waren vorig jaar over het algemeen een stuk tevredener over het aanschafproces van hun nieuwe auto dan in 2022. Van alle ondervraagden gaf 69 procent ‘zeer tevreden’ te zijn, terwijl het een jaar eerder nog ging om 61 procent van de consumenten. De stijging heeft volgens Cox Automotive onder andere te maken met verbeterde voorraad en de terugkeer van kortingen.

EV-kopers opvallend tevreden

Nog opmerkelijker is dat vooral kopers van elektrische auto’s opvallend tevreden zijn met het aankoopproces van hun auto. Het percentage van ondervraagden dat ‘zeer tevreden’ was met het proces, ligt bij deze groep op 80 procent. Dit heeft volgens het onderzoek vooral te maken met een soepel aankoopproces waarbij de website van de automerken een belangrijke rol speelt.



Dit scheelt volgens de studie simpelweg tijd. Kopers van elektrische auto’s waren gemiddeld minder dan 11 uur kwijt aan het aankoopproces, ongeveer een uur minder dan mensen die een auto met een verbrandingsmotor kochten.

Gestroomlijnd proces

Tesla was in 2023 goed voor ruim de helft van alle EV-verkopen in de Verenigde Staten. De Tesla Model Y en Tesla Model 3 gingen samen 615.407 keer over de toonbank, goed voor 51,7 procent van de gehele EV-markt in de VS. De onderzoeksbevindingen kunnen dan ook niet los worden gezien van het merk.

Een auto kopen van Tesla staat bekend als een makkelijk en gestroomlijnd proces. Alle verkopen vinden online plaats. Daarbij wordt geen gebruik gemaakt van een dealer. Dat betekent dat er ook geen onderhandeling plaatsvindt - de prijs voor de producten is vooraf bekend en staat vast. Het onderzoek toont aan dat mensen deze aanpak waarderen.